Минфин выступил против налоговых барьеров при возвращении компаний в Россию

На фоне начала спецоперации России на Украине и введения антироссийских санкций многие западные бренды покинули российский рынок. В ходе пленарного заседания ПМЭФ в июне президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не закрывает двери для тех компаний, которые захотят вернуться на российский рынок. Он отметил, что российские власти никого не выгоняли из страны, а даже, наоборот, предлагали оценить последствия такого шага. Путин подчеркнул, что у каждой иностранной компании «было право выбора».