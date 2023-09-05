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Бизнес

Минфин выступил против налоговых барьеров при возвращении компаний в Россию

Ведомости

Минфин выступает против дополнительных налогов для иностранных компаний, возвращающихся в Россию. Об этом заявил директор департамента финансовой политики Минфина Иван Чебесков в ходе форума «Цифровые финансы: новая экономическая реальность».

«Они продали свой бизнес. Если они возвращаются, то нужно будет приобрести здесь активы по рыночной стоимости, они же не за бесплатно получают эти активы. Какой-то дополнительный налог тут – нет», – сказал он (цитата по ТАСС).

Чебесков отметил, что российские власти, напротив, приветствуют инвесторов, которые захотят выйти на российский рынок.

4 сентября депутат Госдумы Султан Хамзаев призвал ввести «налог за возвращение на рынок» для иностранных компаний, покинувших РФ, писали «РИА Новости». «Считаю, что те компании, кто один раз променял своих клиентов-потребителей на политику, подверг риску своих работников, не должны возвращаться в нашу страну без дополнительных финансовых обязательств», – пояснил он.

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На фоне начала спецоперации России на Украине и введения антироссийских санкций многие западные бренды покинули российский рынок. В ходе пленарного заседания ПМЭФ в июне президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не закрывает двери для тех компаний, которые захотят вернуться на российский рынок. Он отметил, что российские власти никого не выгоняли из страны, а даже, наоборот, предлагали оценить последствия такого шага. Путин подчеркнул, что у каждой иностранной компании «было право выбора».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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