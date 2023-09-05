ГАЗ отозвал свой иск к Volkswagen на 15,6 млрд рублей

17 марта Арбитражный суд Нижегородской области арестовал имущество Volkswagen AG в России по иску группы ГАЗ о взыскании с немецкого автоконцерна 15,6 млрд руб. Иск был подан из-за досрочного расторжения соглашения сторон о контрактной сборке немецких машин на площадке группы в Нижнем Новгороде. Это соглашение было прекращено в августе 2022 г. – на три года раньше срока – из-за вступления в силу санкций минфина США против российской компании.