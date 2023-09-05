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Бизнес

ГАЗ отозвал свой иск к Volkswagen на 15,6 млрд рублей

Ведомости

Горьковский автозавод (ГАЗ) отозвал иск к немецкому автоконцерну Volkswagen на 15,6 млрд руб., следует из картотеки арбитражных дел. 

Решение было принято после того, как 20 июля Арбитражный суд Нижегородской области утвердил мировое соглашение о расторжении договора о контрактной сборке машин на площадке ГАЗа в Нижнем Новгороде. Детали дела не раскрывались. 

17 марта Арбитражный суд Нижегородской области арестовал имущество Volkswagen AG в России по иску группы ГАЗ о взыскании с немецкого автоконцерна 15,6 млрд руб. Иск был подан из-за досрочного расторжения соглашения сторон о контрактной сборке немецких машин на площадке группы в Нижнем Новгороде. Это соглашение было прекращено в августе 2022 г. – на три года раньше срока – из-за вступления в силу санкций минфина США против российской компании.

3 апреля суд снял арест на объекты недвижимого и движимого имущества «Фольксваген груп рус» (ФГР, российская структура Volkswagen AG). Неделю спустя ГАЗ подал новый иск к Volkswagen – уже на 28,4 млрд руб. Но и в этом случае суд отказал в принятии обеспечительных мер, включая арест имущества. 5 мая ГАЗ подал третий иск к Volkswagen на сумму 15,575 млрд руб. 

19 мая в пресс-службе Volkswagen сообщили, что компания продала свою долю в Volkswagen Group Rus российскому юрлицу ООО «Арт-Финанс», владеющему дилером «Авилон». Последний также получил принадлежащие Volkswagen компании «Фольксваген компоненты и сервисы», «Скания страхование», «Скания финанс», а также «Скания лизинг». Сделка была закрыта 22 мая. 

Собеседники «Ведомостей», знакомые с ходом процесса, связывали иск ГАЗа с намерением остановить именно процесс продажи калужской площадки Volkswagen. По словам двух из них, на актив помимо «Авилона» и АФК мог претендовать еще австрийский бизнесмен Зигфрид Вольф, который в 2010–2020 гг. возглавлял совет директоров группы ГАЗ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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