ГАЗ отозвал свой иск к Volkswagen на 15,6 млрд рублей
Горьковский автозавод (ГАЗ) отозвал иск к немецкому автоконцерну Volkswagen на 15,6 млрд руб., следует из картотеки арбитражных дел.
Решение было принято после того, как 20 июля Арбитражный суд Нижегородской области утвердил мировое соглашение о расторжении договора о контрактной сборке машин на площадке ГАЗа в Нижнем Новгороде. Детали дела не раскрывались.
17 марта Арбитражный суд Нижегородской области арестовал имущество Volkswagen AG в России по иску группы ГАЗ о взыскании с немецкого автоконцерна 15,6 млрд руб. Иск был подан из-за досрочного расторжения соглашения сторон о контрактной сборке немецких машин на площадке группы в Нижнем Новгороде. Это соглашение было прекращено в августе 2022 г. – на три года раньше срока – из-за вступления в силу санкций минфина США против российской компании.
3 апреля суд снял арест на объекты недвижимого и движимого имущества «Фольксваген груп рус» (ФГР, российская структура Volkswagen AG). Неделю спустя ГАЗ подал новый иск к Volkswagen – уже на 28,4 млрд руб. Но и в этом случае суд отказал в принятии обеспечительных мер, включая арест имущества. 5 мая ГАЗ подал третий иск к Volkswagen на сумму 15,575 млрд руб.
19 мая в пресс-службе Volkswagen сообщили, что компания продала свою долю в Volkswagen Group Rus российскому юрлицу ООО «Арт-Финанс», владеющему дилером «Авилон». Последний также получил принадлежащие Volkswagen компании «Фольксваген компоненты и сервисы», «Скания страхование», «Скания финанс», а также «Скания лизинг». Сделка была закрыта 22 мая.
Собеседники «Ведомостей», знакомые с ходом процесса, связывали иск ГАЗа с намерением остановить именно процесс продажи калужской площадки Volkswagen. По словам двух из них, на актив помимо «Авилона» и АФК мог претендовать еще австрийский бизнесмен Зигфрид Вольф, который в 2010–2020 гг. возглавлял совет директоров группы ГАЗ.