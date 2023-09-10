Газета
Бизнес

В России хотят возобновить производство танков Т-80

Ведомости

В России могут вновь начать производить танки Т-80, сообщил гендиректор концерна «Уралвагонзавод» («Ростех») Александр Потапов. Последние годы существующее вооружение модернизировали и ремонтировали, теперь, по его словам, машины планируют изготавливать с нуля.

Потапов в эфире «Военной приемки» на телеканале «Звезда» объяснил такие планы эффективностью применения Т-80 в ходе проведения военной спецоперации. 

«Такая задача стоит, по крайней мере, военные перед нами ее поставили. И мы сейчас активно взаимодействуем, работаем, прорабатываем эти вопросы и с Министерством промышленности и торговли, потому что это требует, соответственно, мощностей новых», – рассказал он.

Ранее по теме: Путин призвал увеличить долю производства новейших вооружений

В августе президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с генеральным директором «Ростеха» Сергеем Чемезовым, в ходе которой поручил нарастить производство новейших вооружений. В том же месяце Минобороны в рамках форума «Армия-2023» подписало и вручило госконтракты предприятиям ОПК на сумму более 400 млрд руб. 

Весной «Ведомости» со ссылкой на близкий к Минобороны источник писали, что в 2023 г. в России планируется произвести несколько сотен новых танков типа Т-90М и Т-14, а танки типов Т-72 и Т-80, взятые с баз хранения военной техники, модернизируют. Кроме того, будет модернизировано и некоторое количество более старых танков Т-62.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных