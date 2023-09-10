В России хотят возобновить производство танков Т-80
В России могут вновь начать производить танки Т-80, сообщил гендиректор концерна «Уралвагонзавод» («Ростех») Александр Потапов. Последние годы существующее вооружение модернизировали и ремонтировали, теперь, по его словам, машины планируют изготавливать с нуля.
Потапов в эфире «Военной приемки» на телеканале «Звезда» объяснил такие планы эффективностью применения Т-80 в ходе проведения военной спецоперации.
«Такая задача стоит, по крайней мере, военные перед нами ее поставили. И мы сейчас активно взаимодействуем, работаем, прорабатываем эти вопросы и с Министерством промышленности и торговли, потому что это требует, соответственно, мощностей новых», – рассказал он.
В августе президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с генеральным директором «Ростеха» Сергеем Чемезовым, в ходе которой поручил нарастить производство новейших вооружений. В том же месяце Минобороны в рамках форума «Армия-2023» подписало и вручило госконтракты предприятиям ОПК на сумму более 400 млрд руб.
Весной «Ведомости» со ссылкой на близкий к Минобороны источник писали, что в 2023 г. в России планируется произвести несколько сотен новых танков типа Т-90М и Т-14, а танки типов Т-72 и Т-80, взятые с баз хранения военной техники, модернизируют. Кроме того, будет модернизировано и некоторое количество более старых танков Т-62.