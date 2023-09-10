В России хотят возобновить производство танков Т-80

Весной «Ведомости» со ссылкой на близкий к Минобороны источник писали, что в 2023 г. в России планируется произвести несколько сотен новых танков типа Т-90М и Т-14, а танки типов Т-72 и Т-80, взятые с баз хранения военной техники, модернизируют. Кроме того, будет модернизировано и некоторое количество более старых танков Т-62.