Иностранцы зарегистрировали около 45 000 компаний в России с начала года
«Если мы посмотрим на статистику реестра МСП, то традиционно из года в год 1% вновь созданных компаний – иностранные. Эти цифры не сильно изменились: сейчас около 45 000, в прошлом году было 43 000», – отметил Исаевич.
Глава Корпорации МСП пояснил, что динамика остается практически неизменной из-за тенденции к кооперации компаний, особенно в рамках логистики и поставок промышленного оборудования. По его словам, часто к объединению стремятся микро- и малые предприниматели, а также субъекты малого и среднего бизнеса с корпорациями. Крупный бизнес стал чаще обращать внимание на малых игроков рынка после ухода зарубежных брендов из России, отметил Исаевич.
Он также добавил, что с субъектами МСП стало чаще сотрудничать государство. В своем выступлении на Восточном экономическом форуме он привел пример: за восемь месяцев 2023 г. крупные государственные компании заключили более 26 300 договоров с почти 10 000 малыми и средними предпринимателями на Дальнем Востоке.