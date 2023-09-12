Иностранцы зарегистрировали около 45 000 компаний в России с начала года

Глава Корпорации МСП пояснил, что динамика остается практически неизменной из-за тенденции к кооперации компаний, особенно в рамках логистики и поставок промышленного оборудования. По его словам, часто к объединению стремятся микро- и малые предприниматели, а также субъекты малого и среднего бизнеса с корпорациями. Крупный бизнес стал чаще обращать внимание на малых игроков рынка после ухода зарубежных брендов из России, отметил Исаевич.