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Бизнес

Иностранцы зарегистрировали около 45 000 компаний в России с начала года

Ведомости

Иностранцы открыли в России около 45 000 компаний в 2023 г. Каждый год граждане других государств открывают на территории страны 1% новых коммерческих организаций и статистика не меняется, сообщил «Известиям» генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

«Если мы посмотрим на статистику реестра МСП, то традиционно из года в год 1% вновь созданных компаний – иностранные. Эти цифры не сильно изменились: сейчас около 45 000, в прошлом году было 43 000», – отметил Исаевич.

Глава Корпорации МСП пояснил, что динамика остается практически неизменной из-за тенденции к кооперации компаний, особенно в рамках логистики и поставок промышленного оборудования. По его словам, часто к объединению стремятся микро- и малые предприниматели, а также субъекты малого и среднего бизнеса с корпорациями. Крупный бизнес стал чаще обращать внимание на малых игроков рынка после ухода зарубежных брендов из России, отметил Исаевич.

Он также добавил, что с субъектами МСП стало чаще сотрудничать государство. В своем выступлении на Восточном экономическом форуме он привел пример: за восемь месяцев 2023 г. крупные государственные компании заключили более 26 300 договоров с почти 10 000 малыми и средними предпринимателями на Дальнем Востоке.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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