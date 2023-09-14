Грузовая авиакомпания «Атран» перешла на советские самолеты Ан-12

После начала боевых действий на Украине США, Евросоюз, Великобритания и другие страны ввели санкции в отношении российской авиаотрасли. Было прервано авиасообщение Европы и России, а также введен запрет на поставки в РФ новых самолетов и комплектующих ко всей авиатехнике западного производства, а также на услуги ремонта и техобслуживания.