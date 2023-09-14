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Бизнес

Грузовая авиакомпания «Атран» перешла на советские самолеты Ан-12

Ведомости

Грузовая авиакомпания «Атран» начнет выполнять рейсы на советских самолетах Ан-12, сообщили в группе «Волга-Днепр», в которую входит перевозчик.

«Хорошие новости от наших партнеров – грузовой перевозчик "Атран" возобновляет свои рейсы на Ан-12. Первый рейс состоялся из международного аэропорта "Жуковский" в Норильск, компания доставила 12 т товаров народного потребления и оборудования в рамках северного завоза», – говорится в сообщении.

Как заявил генеральный директор «Атрана» Дмитрий Сорокин, чьи слова привела пресс-служба группы, компания планирует обеспечивать северные отдаленные регионы жизненно важными грузами и продукцией, а также выстраивать маршрутную сеть в города Нарьян-Мар, Хатанга, Новый Уренгой, Анадырь и др.

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Сделки с лизингодателями могут быть закрыты до конца года

Летом 2022 г. РБК писал, что «Волга-Днепр» сократит более 200 пилотов в своих дочерних авиакомпаниях AirBridgeCargo и «Атран», летавших на самолетах Boeing. По данным Росавиации, сейчас у «Атрана» имеется один Boeing 737.

В марте того же года пресс-служба «Волги-Днепр» сообщила, что AirBridgeCargo и «Атран» приостановили полеты из-за санкций в отношении лизингодателей, которым запретили работать с российскими компаниями, и заявления Управления гражданской авиации Бермудских островов (BCAA) о прекращении срока действия сертификатов летной годности.

После начала боевых действий на Украине США, Евросоюз, Великобритания и другие страны ввели санкции в отношении российской авиаотрасли. Было прервано авиасообщение Европы и России, а также введен запрет на поставки в РФ новых самолетов и комплектующих ко всей авиатехнике западного производства, а также на услуги ремонта и техобслуживания.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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