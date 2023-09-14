Грузовая авиакомпания «Атран» перешла на советские самолеты Ан-12
Грузовая авиакомпания «Атран» начнет выполнять рейсы на советских самолетах Ан-12, сообщили в группе «Волга-Днепр», в которую входит перевозчик.
«Хорошие новости от наших партнеров – грузовой перевозчик "Атран" возобновляет свои рейсы на Ан-12. Первый рейс состоялся из международного аэропорта "Жуковский" в Норильск, компания доставила 12 т товаров народного потребления и оборудования в рамках северного завоза», – говорится в сообщении.
Как заявил генеральный директор «Атрана» Дмитрий Сорокин, чьи слова привела пресс-служба группы, компания планирует обеспечивать северные отдаленные регионы жизненно важными грузами и продукцией, а также выстраивать маршрутную сеть в города Нарьян-Мар, Хатанга, Новый Уренгой, Анадырь и др.
В марте того же года пресс-служба «Волги-Днепр» сообщила, что AirBridgeCargo и «Атран» приостановили полеты из-за санкций в отношении лизингодателей, которым запретили работать с российскими компаниями, и заявления Управления гражданской авиации Бермудских островов (BCAA) о прекращении срока действия сертификатов летной годности.
После начала боевых действий на Украине США, Евросоюз, Великобритания и другие страны ввели санкции в отношении российской авиаотрасли. Было прервано авиасообщение Европы и России, а также введен запрет на поставки в РФ новых самолетов и комплектующих ко всей авиатехнике западного производства, а также на услуги ремонта и техобслуживания.