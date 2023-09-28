Россия начнет поставлять свинину в Китай во II-III квартале 2024 года
Российская свинина начнет поступать на китайские рынки во II-III квартале 2024 г., об этом сообщила пресс-служба Минэкономразвития РФ.
«Китай занимает лидирующую позицию по объемам потребления свинины населением. Считаем рынок этой страны наиболее перспективным для поставок отечественной свиноводческой продукции», – отметил глава ведомства Максим Решетников.
Китай разрешил России поставлять свинину на свою территорию после оценки рисков и анализа российской системы государственного контроля африканской чумы свиней (АЧС). Страна отменила ограничения, которые ввела еще в 2008 г., уточнили в Минэке.
Перед запуском экспорта России потребуется от трех до 12 месяцев, чтобы подписать протокол о требованиях к поставляемой из РФ в КНР свинине, согласовать ветеринарный экспортный сертификат, аттестовать производителей продукции и зарегистрировать в системе поставщиков продовольственных товаров Китая (CIFER), добавила пресс-служба ведомства.
Отмена запрета на поставку российской свиноводческой продукции в КНР – это результат многолетней работы, заявил ранее «Ведомостям» глава Национального союза свиноводов Юрий Ковалев. По его словам, «все занимались этим вопросом», в том числе президент, правительство, Минсельхоз и Россельхознадзор. Ключевой просьбой к китайским властям со стороны РФ было «признание регионализации России по африканской чуме свиней», то есть разрешение на поставки свинины из регионов, которые свободны от вируса АЧС.