Россия начнет поставлять свинину в Китай во II-III квартале 2024 года

Отмена запрета на поставку российской свиноводческой продукции в КНР – это результат многолетней работы, заявил ранее «Ведомостям» глава Национального союза свиноводов Юрий Ковалев. По его словам, «все занимались этим вопросом», в том числе президент, правительство, Минсельхоз и Россельхознадзор. Ключевой просьбой к китайским властям со стороны РФ было «признание регионализации России по африканской чуме свиней», то есть разрешение на поставки свинины из регионов, которые свободны от вируса АЧС.