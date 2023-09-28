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Россия начнет поставлять свинину в Китай во II-III квартале 2024 года

Ведомости

Российская свинина начнет поступать на китайские рынки во II-III квартале 2024 г., об этом сообщила пресс-служба Минэкономразвития РФ.

«Китай занимает лидирующую позицию по объемам потребления свинины населением. Считаем рынок этой страны наиболее перспективным для поставок отечественной свиноводческой продукции», – отметил глава ведомства Максим Решетников.

Китай разрешил России поставлять свинину на свою территорию после оценки рисков и анализа российской системы государственного контроля африканской чумы свиней (АЧС). Страна отменила ограничения, которые ввела еще в 2008 г., уточнили в Минэке.

Перед запуском экспорта России потребуется от трех до 12 месяцев, чтобы подписать протокол о требованиях к поставляемой из РФ в КНР свинине, согласовать ветеринарный экспортный сертификат, аттестовать производителей продукции и зарегистрировать в системе поставщиков продовольственных товаров Китая (CIFER), добавила пресс-служба ведомства.

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Отмена запрета на поставку российской свиноводческой продукции в КНР – это результат многолетней работы, заявил ранее «Ведомостям» глава Национального союза свиноводов Юрий Ковалев. По его словам, «все занимались этим вопросом», в том числе президент, правительство, Минсельхоз и Россельхознадзор. Ключевой просьбой к китайским властям со стороны РФ было «признание регионализации России по африканской чуме свиней», то есть разрешение на поставки свинины из регионов, которые свободны от вируса АЧС. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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