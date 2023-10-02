S7 предложила повысить субсидии за региональные перевозки
Заместитель гендиректора по производству S7 Константин Пьянков на Стратегическом форуме гражданской авиации представил предложение о повышении тарифов или размера субсидий за региональные перевозки, пишет «Коммерсантъ».
Проект изменений, который планируют передать в Росавиацию, предлагает и пересмотреть походы к маршрутам, их протяженности и времени действия субсидий, которые закреплены в постановлениях правительства №1242 и №215. В первом случае субсидируются рейсы между регионами в обход Москвы, во втором – между центральными регионами и Калининградом, Крымом и Дальневосточным федеральным округом (ДФО).
Официально предложения в Минтрансе комментировать не стали, собеседник газеты в министерстве уточнил, что их могут обсудить на ближайшем совещании по региональным перевозкам в Совете федерации.
В S7 считают необходимой индексацию тарифов или размера субсидирования, так как сейчас рейс окупается только при загрузке более 85%. Тарифы не менялись с 2013 г., когда заработала программа. Также авиакомпания предлагает проводить не ежегодное определение перевозчиков для субсидируемых маршрутов, а закреплять их за одной компанией на несколько лет. С этим согласились представители и других авиакомпаний.
Помимо этого S7 предлагает отдавать приоритет маршрутам, которые проходят через крупные хабы, чтобы повысить общий пассажиропоток, но источники в других перевозчиках не согласились с этой инициативой. Также в S7 полагают, что необходимо увеличить протяженность субсидируемых рейсов до 3000 км и максимальную вместимость с 103 до 164 мест. Вместе с этим авиакомпания предлагает отменить или приостановить приоритет перевозчиков с отечественными самолетами, так как выбор должен исходить из того, какой самолет наиболее эффективен с коммерческой точки зрения.
Другие авиакомпании частично поддержали инициативы S7, в том числе актуализацию перечня маршрутов и увеличение протяженности рейсов. При этом компании, которые используют SJ-100, выступили против идеи отменить их приоритет.
Источник газеты признал, что программам необходимо обновление, но в условиях возможного сокращения расходов на отрасль в следующем году это выглядит маловероятно, но он допускает вероятность роста тарифов для пассажиров. Эксперт Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ Федор Борисов согласился, что маршруты следует закреплять за компаниями на три или пять лет, так как ежегодный их пересмотр осложняет перевозчикам долгосрочное планирование.
В 2024 г. по постановлению №1242 объемы субсидии могут составить 7,3 млрд руб., следует из проекта бюджета, тогда как ранее планировалось 8,9 млрд руб. По постановлению №215 могут выделить 10,3 млрд руб. против 12,3 млрд руб., отмечает газета.