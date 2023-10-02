S7 предложила повысить субсидии за региональные перевозки

Помимо этого S7 предлагает отдавать приоритет маршрутам, которые проходят через крупные хабы, чтобы повысить общий пассажиропоток, но источники в других перевозчиках не согласились с этой инициативой. Также в S7 полагают, что необходимо увеличить протяженность субсидируемых рейсов до 3000 км и максимальную вместимость с 103 до 164 мест. Вместе с этим авиакомпания предлагает отменить или приостановить приоритет перевозчиков с отечественными самолетами, так как выбор должен исходить из того, какой самолет наиболее эффективен с коммерческой точки зрения.