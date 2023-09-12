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Путин поручил подготовить план по развитию авиаперевозок на Дальнем Востоке

Для его реализации придется найти замену стареющей авиатехнике
Денис Ильюшенков
Юрий Смитюк / ТАСС

Президент Владимир Путин поручил правительству к 1 марта 2024 г. подготовить план по развитию авиаперевозок на Дальнем Востоке. Об этом он сообщил 12 сентября во время выступления на пленарной сессии ВЭФ-2023 во Владивостоке.

По словам главы государства, этот план должен будет охватывать строительство новых и модернизацию существующих аэропортов, улучшение стандартов для работы малой авиации, поставки отечественных самолетов и вертолетов, а также повышение доступности авиаперелетов – прежде всего, за счет уменьшения расходов авиакомпаний на лизинг воздушных судов.

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Точные параметры и целевые ориентиры еще предстоит определить, но будет верным поставить такую планку, чтобы к 2030 г. пассажиропоток на внутренних рейсах Дальнего Востока вырос не менее чем до 4 млн человек в год, добавил президент. Текущий объем пассажирских авиаперевозок в регионе Путин не назвал.

До этого в августе премьер Михаил Мишустин поручил Минфину и Минтрансу предусмотреть в бюджете на ближайшую трехлетку субсидии в размере 1,76 млрд руб. ежегодно на авиаперевозки внутри Дальневосточного федерального округа (ДФО) по социально значимым маршрутам. 

Отдельные федеральные субсидии получает единая дальневосточная авиакомпания «Аврора». Ей на пассажирские перевозки внутри ДФО в 2023 г. выделено 5,9 млрд руб. 

Всего в перечень социально значимых маршрутов в ДФО, перевозки по которым субсидируются в 2023 г., входит 37 направлений. Для каждого из них установлен предельный размер тарифа на перевозку. 

Отдельно премьер поручал Минпромторгу, Минтрансу, Минфину и Минвостокразвития совместно с другими заинтересованными организациями представить до 25 сентября предложения по снижению стоимости производства воздушных судов, уменьшению лизинговых платежей и возможности уменьшения аэропортовых сборов для социально значимых перевозок по Дальнему Востоку.

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По предварительным данным Росавиации, отечественные авиакомпании в январе - августе 2023 г. перевезли 70,8 млн человек, что на 12% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года. Всего, как ожидает Минтранс, в 2023 г. будет перевезен 101 млн авиапассажиров против 95 млн годом ранее.

При этом стоимость полета в экономклассе в расчете на 1000 км пути в июле достигла максимума за последние четыре года и составила 7639 руб., следует из данных Росстата. Для сравнения: в июле 2022 г. этот показатель находился на уровне 6621 руб.

Спрос на перевозки возникает вследствие роста деловой активности и развития туризма, отмечает главный редактор Frequentflyers.ru Илья Шатилин. Можно залить регион субсидиями и летать ради полетов, но в ДФО проблема не только в небольшом количестве населения и его низкой плотности, но также в большой доле специфических аэродромов – грунтовых, с короткими взлетно-посадочными полосами и т. д., продолжает эксперт. По его словам, сейчас перевозки там в основном обеспечивают самолеты типа Ан-24 и вертолеты и заменить их пока нечем.

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