Путин поручил подготовить план по развитию авиаперевозок на Дальнем Востоке

Спрос на перевозки возникает вследствие роста деловой активности и развития туризма, отмечает главный редактор Frequentflyers.ru Илья Шатилин. Можно залить регион субсидиями и летать ради полетов, но в ДФО проблема не только в небольшом количестве населения и его низкой плотности, но также в большой доле специфических аэродромов – грунтовых, с короткими взлетно-посадочными полосами и т. д., продолжает эксперт. По его словам, сейчас перевозки там в основном обеспечивают самолеты типа Ан-24 и вертолеты и заменить их пока нечем.