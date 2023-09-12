Путин поручил подготовить план по развитию авиаперевозок на Дальнем Востоке

Путин поручил подготовить план по развитию авиаперевозок на Дальнем ВостокеДля его реализации придется найти замену стареющей авиатехнике
Президент Владимир Путин поручил правительству к 1 марта 2024 г. подготовить план по развитию авиаперевозок на Дальнем Востоке. Об этом он сообщил 12 сентября во время выступления на пленарной сессии ВЭФ-2023 во Владивостоке.
По словам главы государства, этот план должен будет охватывать строительство новых и модернизацию существующих аэропортов, улучшение стандартов для работы малой авиации, поставки отечественных самолетов и вертолетов, а также повышение доступности авиаперелетов – прежде всего, за счет уменьшения расходов авиакомпаний на лизинг воздушных судов.
Точные параметры и целевые ориентиры еще предстоит определить, но будет верным поставить такую планку, чтобы к 2030 г. пассажиропоток на внутренних рейсах Дальнего Востока вырос не менее чем до 4 млн человек в год, добавил президент. Текущий объем пассажирских авиаперевозок в регионе Путин не назвал.
До этого в августе премьер Михаил Мишустин поручил Минфину и Минтрансу предусмотреть в бюджете на ближайшую трехлетку субсидии в размере 1,76 млрд руб. ежегодно на авиаперевозки внутри Дальневосточного федерального округа (ДФО) по социально значимым маршрутам.
Отдельные федеральные субсидии получает единая дальневосточная авиакомпания «Аврора». Ей на пассажирские перевозки внутри ДФО в 2023 г. выделено 5,9 млрд руб.
Всего в перечень социально значимых маршрутов в ДФО, перевозки по которым субсидируются в 2023 г., входит 37 направлений. Для каждого из них установлен предельный размер тарифа на перевозку.
Отдельно премьер поручал Минпромторгу, Минтрансу, Минфину и Минвостокразвития совместно с другими заинтересованными организациями представить до 25 сентября предложения по снижению стоимости производства воздушных судов, уменьшению лизинговых платежей и возможности уменьшения аэропортовых сборов для социально значимых перевозок по Дальнему Востоку.
По предварительным данным Росавиации, отечественные авиакомпании в январе - августе 2023 г. перевезли 70,8 млн человек, что на 12% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года. Всего, как ожидает Минтранс, в 2023 г. будет перевезен 101 млн авиапассажиров против 95 млн годом ранее.
При этом стоимость полета в экономклассе в расчете на 1000 км пути в июле достигла максимума за последние четыре года и составила 7639 руб., следует из данных Росстата. Для сравнения: в июле 2022 г. этот показатель находился на уровне 6621 руб.
Спрос на перевозки возникает вследствие роста деловой активности и развития туризма, отмечает главный редактор Frequentflyers.ru Илья Шатилин. Можно залить регион субсидиями и летать ради полетов, но в ДФО проблема не только в небольшом количестве населения и его низкой плотности, но также в большой доле специфических аэродромов – грунтовых, с короткими взлетно-посадочными полосами и т. д., продолжает эксперт. По его словам, сейчас перевозки там в основном обеспечивают самолеты типа Ан-24 и вертолеты и заменить их пока нечем.