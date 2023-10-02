Сергей Лимаренко назначен генеральным директором ОВК

Дмитрий Олюнин был назначен гендиректором ОВК в ноябре 2022 г., сменив на новой должности Тимофея Хряпова, который возглавлял компанию с 2018 г. До назначения гендиректором он занимал должность члена совета директоров НПК ОВК. Также в разные годы работал на руководящих постах в российских банках, включая ВТБ, банк «Восточный» и Росбанк.