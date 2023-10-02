Сергей Лимаренко назначен генеральным директором ОВК
Совет директоров «Объединенной вагонной компании» (ОВК) принял отставку генерального директора Дмитрия Олюнина. Его место занял Сергей Лимаренко, сообщается на сайте корпорации.
Совет директоров поблагодарил Олюнина за работу и укрепление финансового положения группы ОВК, а также пожелал ему успехов в новых проектах. Его новое место работы не уточняется.
Среди основных задач, обозначенных перед Лимаренко, – дальнейшее развитие производственного направления и совместная с «Трастом» подготовка сделки по продаже компании.
Дмитрий Олюнин был назначен гендиректором ОВК в ноябре 2022 г., сменив на новой должности Тимофея Хряпова, который возглавлял компанию с 2018 г. До назначения гендиректором он занимал должность члена совета директоров НПК ОВК. Также в разные годы работал на руководящих постах в российских банках, включая ВТБ, банк «Восточный» и Росбанк.
Сергей Лимаренко с 2021 г. занимает в ОВК должность заместителя генерального директора по финансам, также он входит в состав правления компании. До прихода в ОВК был директором по экономике в ПАО «Трансконтейнер», ранее также работал в АКБ «Банк Москвы».