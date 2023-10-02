«Аэрофлот» ввел компенсацию задержек рейсов милями

В частности, в случае задержки рейса от двух до четырех часов компенсация составит 2000 миль, от четырех до восьми – 3000 миль. Если рейс будет задерживаться более восьми часов, то клиенту начислят 4000 миль. В «Аэрофлоте» уточнили, что будут начисляться неквалификационные мили, которые можно обменивать на квалификационные.