«Аэрофлот» ввел компенсацию задержек рейсов милями
«Мили будут начисляться в случае задержки рейса по вине авиакомпании, в дополнение к мерам компенсации, установленным законодательством», – говорится в сообщении.
В частности, в случае задержки рейса от двух до четырех часов компенсация составит 2000 миль, от четырех до восьми – 3000 миль. Если рейс будет задерживаться более восьми часов, то клиенту начислят 4000 миль. В «Аэрофлоте» уточнили, что будут начисляться неквалификационные мили, которые можно обменивать на квалификационные.
Генеральный директор «Аэрофлота» Сергей Александровский при этом подчеркнул, что перевозчик является лидером рейтингов самых пунктуальных авиакомпаний России и мира. По его словам, нововведения будут стимулом для компании поддерживать высокий уровень пунктуальности и увеличат компенсацию авиапутешественникам за неудобства.
О планах компенсировать задержки рейсов милями Александровский рассказывал в интервью «Ведомостям» в августе. Тогда он уточнял, что мера коснется всех рейсов «Аэрофлота» и рейсов авиакомпании «Россия» под кодом SU (они находятся под коммерческим управлением головной компании группы). Лоукостер «Победа» (входит в группу «Аэрофлот»), по его словам, также будет подключен к программе «Аэрофлот бонус».