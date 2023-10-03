Carlsberg расторгнул лицензионные соглашения с «Балтикой»
Датский холдинг Carlsberg Group сообщил, что уведомил «Балтику» о расторжении лицензионных соглашений о производстве и продаже продукции под международными и региональными брендами группы. Решение стало ответом на передачу под временное управление российского государства доли Carlsberg в пивоваренной компании.
«Мы проинформировали "Балтику" о расторжении лицензионных соглашений, которые позволяют "Балтике" производить, выводить на рынок и продавать всю продукцию Carlsberg Group, включая международные и региональные бренды. Это ответ на президентский указ от 16 июля 2023 г. о временной передаче управления "Балтикой" российским властям», – говорится в сообщении.
До 1 апреля 2024 г. будет действовать ограниченный период эксплуатации, в течение которого «Балтика» может израсходовать уже имеющиеся запасы и материалы, добавили в Carlsberg.
«Неясно, какими формально будут следующие шаги по отношению к "Балтике". Как Carlsberg Group мы сохраняем право собственности на акции компании, пока временное управление передается российскому государству», – отметили в Carlsberg.
В концерне также рассказали, что сейчас не видят возможностей по переговорному решению по выходу с российского рынка.
В середине июля президент России Владимир Путин подписал указ о передаче во временное управление государства долей, принадлежащих структурам Carlsberg Group. 18 июля стало известно, что президентом «Балтики» назначен Таймураз Боллоев, который руководил компанией с 1991 по 2004 г. После этого в Carlsberg Group сообщили, что смена руководства на российском предприятии произошла без ведома и одобрения холдинга.
Позднее стало известно, что «Балтика» обратилась в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти с просьбой запретить Роспатенту вносить изменения в договоры на бренды Tuborg, Kronenbourg, Seth & Riley’s Garage, Holsten и LAV. Помимо этого компания попросила запретить Carlsberg инициировать в Дании процесс о расторжении рамочного лицензионного соглашения.
Carlsberg Group в марте 2022 г. заявил о намерениях уйти с российского рынка. В июне 2023 г. в компании сообщили, что подписали соглашение о продаже российского бизнеса. Однако имя покупателя тогда не раскрыли. В Carlsberg уточнили, что сроки завершения сделки «остаются неопределенными», так как она должна пройти процесс одобрения со стороны российских правительственных и регулирующих органов в ряде юрисдикций.
«Балтика» была основана в 1990 г. Компания выпускает пиво под брендами «Балтика», «Жигулевское», Tuborg, Zatecky Gus, Kronenbourg 1664, S&R’s Garage и проч. По итогам 2022 г. выручка компании увеличилась на 21,96% до 101 млрд руб., чистая прибыль за этот период составила 10 млрд руб.