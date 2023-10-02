«Балтика» попросила суд запретить Carlsberg лишать ее прав на часть глобальных брендов

Carlsberg Group в марте 2022 г. заявил о намерениях уйти с российского рынка. В июне 2023 г. в компании сообщили, что подписали соглашение о продаже российского бизнеса. Однако имя покупателя тогда не раскрыли. В Carlsberg уточнили, что сроки завершения сделки «остаются неопределенными», так как она должна пройти процесс одобрения со стороны российских правительственных и регулирующих органов в ряде юрисдикций.