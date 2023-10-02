«Балтика» попросила суд запретить Carlsberg лишать ее прав на часть глобальных брендов
Датский холдинг Carlsberg Group может лишить пивоваренную компанию «Балтика» в России прав на некоторые из глобальных брендов, в том числе на Tuborg. Об этом сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на определение Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 25 сентября 2023 г., куда ранее обратилась «Балтика» с просьбой запретить Роспатенту вносить изменения в договоры на бренды Tuborg, Kronenbourg, Seth & Riley’s Garage, Holsten и LAV.
Помимо этого, «Балтика» попросила запретить Carlsberg инициировать в Дании процесс о расторжении рамочного лицензионного соглашения. Основанием для таких мер был назван значительный ущерб компании, который она понесет в результате «подсудности споров в Дании и их расторжения». Суд отказал в обеспечительных мерах.
По информации издания, в настоящее время в датских судах нет информации о возможных исках Carlsberg с требованием отозвать лицензии у «Балтики». В самой холдинге 29 сентября заверили, что каких-либо юридических действий на этот счет пока принято не было. Несмотря на это, «Балтика» опасается отзыва лицензии на глобальные бренды.
Как пояснил партнер юридической фирмы «Косенков и Суворов» Константин Суворов, «при наличии запрета российского суда на ведение разбирательства в Дании результаты споров в суде этой страны о расторжении рамочной лицензии не должны признаваться и исполняться в России».
В середине июля президент России Владимир Путин подписал указ о передаче во временное управление государства долей, принадлежащих структурам Carlsberg Group. 18 июля стало известно, что президентом «Балтики» назначен Таймураз Боллоев, который руководил компанией с 1991 по 2004 г. После этого в Carlsberg Group сообщили, что смена руководства на российском предприятии произошла без ведома и одобрения холдинга.
Carlsberg Group в марте 2022 г. заявил о намерениях уйти с российского рынка. В июне 2023 г. в компании сообщили, что подписали соглашение о продаже российского бизнеса. Однако имя покупателя тогда не раскрыли. В Carlsberg уточнили, что сроки завершения сделки «остаются неопределенными», так как она должна пройти процесс одобрения со стороны российских правительственных и регулирующих органов в ряде юрисдикций.