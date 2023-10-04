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Правкомиссия не поддержала идею указывать цену товаров за килограмм или литр

Ведомости

Комиссия правительства по законопроектной деятельности не поддержала идею указания магазинами цены товаров за 1 кг или 1 л. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на отзыв комиссии.

Инициатива, по версии правкомиссии, приведет к «удорожанию процессов выкладки товаров и изготовления ценников и, как следствие, к повышению конечной стоимости товаров для потребителя».

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Законопроект был внесен в Госдуму в июне. Его автор, вице-спикер Госдумы Борис Чернышов, пояснял, что проект обезопасит потребителей от ситуаций, когда производитель снижает объем продукции, но при этом оставляет цену прежней. Чернышов отмечал, что ко второму чтению законопроекта будет внесена поправка, которая позволит правительству утверждать перечень товаров с обязательным «честным ценником».

В середине августа предложение не поддержали и в Минпромторге, писали «Известия». Министерство отмечало, что это может привести к росту цен из-за выкладки товаров и подготовки ценников, а также этот процесс должен быть автоматизирован, что приведет к дополнительным издержкам.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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