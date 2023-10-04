Правкомиссия не поддержала идею указывать цену товаров за килограмм или литр
Комиссия правительства по законопроектной деятельности не поддержала идею указания магазинами цены товаров за 1 кг или 1 л. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на отзыв комиссии.
Инициатива, по версии правкомиссии, приведет к «удорожанию процессов выкладки товаров и изготовления ценников и, как следствие, к повышению конечной стоимости товаров для потребителя».
Законопроект был внесен в Госдуму в июне. Его автор, вице-спикер Госдумы Борис Чернышов, пояснял, что проект обезопасит потребителей от ситуаций, когда производитель снижает объем продукции, но при этом оставляет цену прежней. Чернышов отмечал, что ко второму чтению законопроекта будет внесена поправка, которая позволит правительству утверждать перечень товаров с обязательным «честным ценником».
В середине августа предложение не поддержали и в Минпромторге, писали «Известия». Министерство отмечало, что это может привести к росту цен из-за выкладки товаров и подготовки ценников, а также этот процесс должен быть автоматизирован, что приведет к дополнительным издержкам.