Правкомиссия не поддержала идею указывать цену товаров за килограмм или литр

В середине августа предложение не поддержали и в Минпромторге, писали «Известия». Министерство отмечало, что это может привести к росту цен из-за выкладки товаров и подготовки ценников, а также этот процесс должен быть автоматизирован, что приведет к дополнительным издержкам.