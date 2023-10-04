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В Казахстане ожидают начала расширения нефтепровода в Китай в ближайший год

Ведомости

Предварительные технико-экономические исследования проекта по расширению нефтепровода Казахстан – Китай готовы, начало строительства ожидается в ближайший год, сообщил министр энергетики республики Алмасадам Саткалиев журналистам.

«Есть уже предварительные технико-экономические исследования, китайская сторона попросила Казахстан предоставить план гарантированных поставок объемов нефти <...> Мы думаем, что это в ближайший год произойдет – начало строительства», – приводит его слова «Финмаркет».

Накануне, 4 октября, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обсудил с председателем совета директоров CNPC Дай Хоуляном перспективы дальнейшего сотрудничества республики и китайской компании в нефтегазовой отрасли, сообщала пресс-служба главы государства. Стороны обсудили перспективы расширения экспорта казахстанской нефти в КНР и проект строительства новой нитки газопровода Бейнеу – Бозой – Шымкент.

Ранее по теме: Казахстан планирует расширить экспортный нефтепровод в Китай

Казахстанская компания «Казмунайгаз» (КМГ) и китайская CNPC договорились о расширении нефтепровода Казахстан – Китай в мае, стоимость работ оценивается примерно в $200 млн. Глава КМГ Магзум Мирзагалиев пояснил тогда, что увеличить экспорт казахстанской нефти в КНР можно будет за счет увеличения мощности нефтепроводов Атырау – Кенкияк и Кенкияк – Кумколь. Сейчас их пропускная способность, по его словам, всего 6 млн т в год.

При этом мощность трубопровода Атасу – Алашанькоу составляет 20 млн т, которые Казахстан теоретически мог бы заполнить своей нефтью, отметил Мирзагалиев. Сейчас по этому участку в Китай уже поставляется 10 млн т в год российской нефти и всего 1-2 млн т казахстанской нефти. Опрошенные «Ведомостями» аналитики назвали логичным для Казахстана с политической и с экономической точки зрения расширение поставок в Китай.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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