В Казахстане ожидают начала расширения нефтепровода в Китай в ближайший год

При этом мощность трубопровода Атасу – Алашанькоу составляет 20 млн т, которые Казахстан теоретически мог бы заполнить своей нефтью, отметил Мирзагалиев. Сейчас по этому участку в Китай уже поставляется 10 млн т в год российской нефти и всего 1-2 млн т казахстанской нефти. Опрошенные «Ведомостями» аналитики назвали логичным для Казахстана с политической и с экономической точки зрения расширение поставок в Китай.