Генеральный директор «Перекрестка» Калмыков покидает свой пост

Андрей Калмыков был назначен на пост гендиректора торговой сети в августе 2022 г. Отмечалось, что он уже более 25 лет управляет крупными компаниями. До этого назначения Калмыков занимал должность генерального директора авиакомпании «Победа». Также в разные годы работал заместителем гендиректора «Аэрофлота», занимал пост в Министерстве транспорта России и руководил крупнейшей туристической компанией Sunrise tour.