Генеральный директор «Перекрестка» Калмыков покидает свой пост
Уточняется, что он займется собственными проектами. Главный исполнительный директор X5 Group Игорь Шехтерман поблагодарил Калмыкова «за стремление погрузиться в ритейл, за поиск точек роста для повышения эффективности сети и Х5 в целом».
Временно исполняющим обязанности гендиректора «Перекрестка» назначен Владимир Салахутдинов. До этого он занимал должность директора по стратегии и развитию бизнеса X5 Group.
Андрей Калмыков был назначен на пост гендиректора торговой сети в августе 2022 г. Отмечалось, что он уже более 25 лет управляет крупными компаниями. До этого назначения Калмыков занимал должность генерального директора авиакомпании «Победа». Также в разные годы работал заместителем гендиректора «Аэрофлота», занимал пост в Министерстве транспорта России и руководил крупнейшей туристической компанией Sunrise tour.
Компания X5 Group управляет магазинами нескольких торговых сетей, включая «Пятерочку», «Перекресток» и «Чижик». По состоянию на конец июня число магазинов под управлением X5 составляло почти 22 700, в том числе 956 супермаркетов «Перекресток». В компании работает более 358 000 сотрудников.