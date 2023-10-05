Альфа-банк подал иск о банкротстве кипрской головной компании «Связного»
Альфа-банк обратился в суд с заявлением о признании банкротом кипрской DTS Retail LTD (владеет 69,25% ритейлера «Сеть Связной»), следует из картотеки арбитражных дел.
Иск банка зарегистрирован в Арбитражном суде Москвы 3 октября. Заявление пока не опубликовано и не принято к рассмотрению. 11 сентября кредитная организация на Федресурсе сообщила, что планирует обратиться в суд с заявлением о банкротстве.
22 марта банк подал два иска к «Связному» на общую сумму 8,2 млрд руб. Ответчиком выступает DTS Retail. По первому иску, сумма требований которого составляет 7,67 млрд руб., третье лицо – «Связной». Его рассмотрение еще не окончено, следующее заседание назначено на 24 октября. Второй иск о взыскании 548 млн руб. суд удовлетворил в июне. По нему в качестве третьего лица помимо «Связного» был привлечен российский офис Samsung – «Самсунг электроникс рус компани».
Представитель Альфа-банка ранее рассказал «Ведомостям», что иски поданы к DTS Retail как к поручителю по кредитам, которые банк выдал «Сети Связной». Договор о банковских гарантиях был заключен между Альфа-банком и «Связным» в апреле 2018 г. на 9 млрд руб. Банк взял на себя обязательства по оплате поставок товаров сети. DTS Retail поручился, что ритейлер вернет деньги. В ноябре 2022 г. «Связной» получил отсрочку по выплате долга до марта 2024 г., однако компания нарушила график погашения задолженности.
В июне Арбитражный суд Москвы ввел в отношении «Связного» процедуру наблюдения. Ранее «Коммерсантъ» отмечал, что на момент начала банкротства долги компании перед кредиторами составляли более 15 млрд руб.
В июле 2022 г. Альфа-банк подавал иски к «Сети Связной» и DTS Retail на 5,5 млрд и 5,9 млрд руб. соответственно. Тогда речь шла о факторинговой сделке на поставку электроники через дистрибутора «Мерлион». Разбирательства по ним продолжались до конца 2022 г. и закончились мировыми соглашениями банка с ответчиками.