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Бизнес

Регулятор США вызвал Маска в суд для дачи показаний по покупке Twitter

Ведомости

Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США в рамках расследования законности покупки Twitter американским предпринимателем Илоном Маском подала в суд, чтобы обязать нового владельца соцсети дать показания. Об этом сообщил Reuters со ссылкой на заявление SEC.

По информации издания, Маск получил требование явиться в суд Сан-Франциско в мае 2023 г. и дал согласие – заседание было назначено на 15 сентября, однако за два дня до этого бизнесмен «выдвинул несколько ложных возражений» и не пришел.

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Помимо этого, Маск также отказался давать показания в Техасе в октябре или ноябре этого года. Среди его возражений были утверждения, что SEC якобы занималась преследованием Маска и что его адвокату необходимо больше времени для изучения потенциально важных фактов биографии предпринимателя.

Американский миллиардер Маск официально стал владельцем Twitter 27 октября 2022 г. Стоимость сделки составила $44 млрд. Маск объяснил покупку соцсети желанием создать площадку, «где широкий спектр убеждений может обсуждаться в здоровой обстановке не прибегая к насилию». Сейчас соцсеть переименована в X, это произошло 24 июля.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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