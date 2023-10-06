Регулятор США вызвал Маска в суд для дачи показаний по покупке Twitter

Помимо этого, Маск также отказался давать показания в Техасе в октябре или ноябре этого года. Среди его возражений были утверждения, что SEC якобы занималась преследованием Маска и что его адвокату необходимо больше времени для изучения потенциально важных фактов биографии предпринимателя.