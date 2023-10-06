Регулятор США вызвал Маска в суд для дачи показаний по покупке Twitter
Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США в рамках расследования законности покупки Twitter американским предпринимателем Илоном Маском подала в суд, чтобы обязать нового владельца соцсети дать показания. Об этом сообщил Reuters со ссылкой на заявление SEC.
По информации издания, Маск получил требование явиться в суд Сан-Франциско в мае 2023 г. и дал согласие – заседание было назначено на 15 сентября, однако за два дня до этого бизнесмен «выдвинул несколько ложных возражений» и не пришел.
Помимо этого, Маск также отказался давать показания в Техасе в октябре или ноябре этого года. Среди его возражений были утверждения, что SEC якобы занималась преследованием Маска и что его адвокату необходимо больше времени для изучения потенциально важных фактов биографии предпринимателя.
Американский миллиардер Маск официально стал владельцем Twitter 27 октября 2022 г. Стоимость сделки составила $44 млрд. Маск объяснил покупку соцсети желанием создать площадку, «где широкий спектр убеждений может обсуждаться в здоровой обстановке не прибегая к насилию». Сейчас соцсеть переименована в X, это произошло 24 июля.