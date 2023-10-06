Генпрокуратура отозвала иск против «Кузбассэнерго» по спору из-за акций «Сибэко»

Абызов был задержан весной 2019 г. Ему инкриминируется крупное мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и легализация средств, добытых преступным путем (ст. 174.1 УК РФ). По версии следствия, в 2012–2014 гг. Абызов, являясь бенефициаром нескольких офшорных компаний, вместе с сообщниками обманул акционеров «Сибэко» и ОАО «Региональные электрические сети» (РЭС), производивших и передававших электроэнергию в Новосибирской области и Алтайском крае. Их ввели в заблуждение, в результате по завышенной цене были приобретены акции подконтрольных Абызову структур, а деньги выведены за рубеж (на Кипр) и похищены.