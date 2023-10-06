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Генпрокуратура отозвала иск против «Кузбассэнерго» по спору из-за акций «Сибэко»

Ведомости

АО «Кузбассэнерго» и Генпрокуратура РФ заключили соглашение по спору вокруг акций «Сибэко», следует из пресс-релиза компании.

«По результатам стороны отказались от дальнейшего рассмотрения дела в суде. Определенные в рамках соглашения финансовые средства АО «Кузбассэнерго» направлены на социальную благотворительность в сфере образования и просвещения детей», – говорится в сообщении.

В карточке дела в суде указано, что дело прекращено. Уточняется, что «имеется вступившее в законную силу решение суда».

17 августа Генеральная прокуратура подала иск в Свердловский районный суд города Красноярска к миллиардеру Андрею Мельниченко и «Кузбассэнерго» и АО «Хакасская сервисно-ремонтная компания» (ХСРК). В качестве третьего лица была привлечена Сибирская генерирующая компания. В иске шла речь о взыскании с Мельниченко в пользу государства акций компании «Сибэко», приобретенной за 32,51 млрд руб. у структур экс-министра открытого правительства Михаила Абызова. Сделки были проведены через подконтрольные Мельниченко «Кузбассэнерго» и ХСРК. Замгенпрокурора требовал взыскать в доход РФ 3,9 млрд обыкновенных бездокументарных именных акций «Сибэко», зарегистрированных на «Кузбассэнерго».

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«Кузбассэнерго» приобрело 78% акций «Сибэко» в феврале 2018 г. Сумма сделки не разглашалась. Активы компании располагались в Новосибирской области и Алтайском крае. Ей принадлежали шесть ТЭЦ.

Абызов был задержан весной 2019 г. Ему инкриминируется крупное мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и легализация средств, добытых преступным путем (ст. 174.1 УК РФ). По версии следствия, в 2012–2014 гг. Абызов, являясь бенефициаром нескольких офшорных компаний, вместе с сообщниками обманул акционеров «Сибэко» и ОАО «Региональные электрические сети» (РЭС), производивших и передававших электроэнергию в Новосибирской области и Алтайском крае. Их ввели в заблуждение, в результате по завышенной цене были приобретены акции подконтрольных Абызову структур, а деньги выведены за рубеж (на Кипр) и похищены.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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