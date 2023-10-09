Путин поручил поддержать российские компании при выходе на биржу

В тот же день Путин утвердил передачу банку ВТБ в доверительное управление на пять лет 100% акций Объединенной судостроительной корпорации (ОСК). Правительству предстоит в течение шести месяцев обеспечить заключение договора доверительного управления, а в течение двух месяцев – привести свои акты в соответствие с указом.