Путин поручил поддержать российские компании при выходе на биржу
Президент России Владимир Путин поручил правительству принять дополнительные меры по поддержке публичного размещения акций (IPO) российских компаний. Перечень поручений по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам опубликовали на сайте Кремля.
«Установить начиная с 2023 г. плановые значения и обеспечить расчет фактических значений в отношении публичного размещения акций компаний на российском финансовом рынке, приняв дополнительные меры по поддержке такого размещения», – говорится в сообщении.
Поручение необходимо выполнить до 1 ноября. Ответственными назначены премьер-министр Михаил Мишустин и глава Центробанка Эльвира Набиуллина.
В тот же день Путин утвердил передачу банку ВТБ в доверительное управление на пять лет 100% акций Объединенной судостроительной корпорации (ОСК). Правительству предстоит в течение шести месяцев обеспечить заключение договора доверительного управления, а в течение двух месяцев – привести свои акты в соответствие с указом.