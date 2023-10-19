Газета
Бизнес

АТОР: туризм по России этим летом подорожал на 15%

Ведомости

Внутренний туризм в России подорожал за летний сезон в среднем на 10-15%, заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

«В среднем по рынку на 10-15%, в премиальном сегменте динамика выше – порядка 20%, ввиду его высокой востребованности», – приводит ее слова «Интерфакс».

Ломидзе подчеркнула, что происходит это из-за роста себестоимости продукта «по всему спектру». Цены и дальше будут расти, обогнав инфляцию, ожидает она. «Если туристы покупают по этой цене и спрос не снижается, значит, цена адекватна», – рассказала Ломидзе.

В целом объем внутреннего туризма увеличился в среднем на 15% по сравнению с 2022 г., первое место по объему продаж по-прежнему занимает Краснодарский край, за ним следуют Санкт-Петербург, Москва, города Золотого кольца, Дагестан и Карелия.

Ранее «Ведомости» со ссылкой на предварительные данные АТОР писали, что этим летом за границу выехали около 4,8 млн россиян (+37% по сравнению с летним сезоном 2022 г.), в то время как внутри страны отдохнули около 14,5 млн человек.

По данным ВЦИОМ, в этому году каждый третий россиянин не брал отпуск – это максимум с 2018 г. Еще 23% респондентов брали отпуск, но проводили время дома и никуда не уезжали. Каждый четвертый опрошенный (26%) отдыхал на даче.

Доля тех, кто выезжал за пределы города внутри России, составила 13%. Среди наиболее распространенных направлений оказались Санкт-Петербург и Ленинградская область (10%), Казань и Республика Татарстан (8%), а также Москва и Новосибирск (по 7%). За границу этим летом выехали только 3% опрошенных.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных