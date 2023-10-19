АТОР: туризм по России этим летом подорожал на 15%
Внутренний туризм в России подорожал за летний сезон в среднем на 10-15%, заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.
«В среднем по рынку на 10-15%, в премиальном сегменте динамика выше – порядка 20%, ввиду его высокой востребованности», – приводит ее слова «Интерфакс».
Ломидзе подчеркнула, что происходит это из-за роста себестоимости продукта «по всему спектру». Цены и дальше будут расти, обогнав инфляцию, ожидает она. «Если туристы покупают по этой цене и спрос не снижается, значит, цена адекватна», – рассказала Ломидзе.
В целом объем внутреннего туризма увеличился в среднем на 15% по сравнению с 2022 г., первое место по объему продаж по-прежнему занимает Краснодарский край, за ним следуют Санкт-Петербург, Москва, города Золотого кольца, Дагестан и Карелия.
Ранее «Ведомости» со ссылкой на предварительные данные АТОР писали, что этим летом за границу выехали около 4,8 млн россиян (+37% по сравнению с летним сезоном 2022 г.), в то время как внутри страны отдохнули около 14,5 млн человек.
По данным ВЦИОМ, в этому году каждый третий россиянин не брал отпуск – это максимум с 2018 г. Еще 23% респондентов брали отпуск, но проводили время дома и никуда не уезжали. Каждый четвертый опрошенный (26%) отдыхал на даче.
Доля тех, кто выезжал за пределы города внутри России, составила 13%. Среди наиболее распространенных направлений оказались Санкт-Петербург и Ленинградская область (10%), Казань и Республика Татарстан (8%), а также Москва и Новосибирск (по 7%). За границу этим летом выехали только 3% опрошенных.