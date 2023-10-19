«Газпром нефть» оценила обеспеченность запасами добытой нефти в 19 лет
В 2022 г. компания восполнила добычу новыми запасами на 119%, открыв 20 новых залежей и получив лицензии на 16 участков в Красноярском крае, ЯНАО и в Енисейском заливе Карского моря, подчеркнул он.
«Их приобретение продолжило развитие перспективных поисковых кластеров на юге Ямала, Гыданском и Таймырском полуостровах. Обеспеченность добычи компании подготовленными запасами составила 19 лет», – рассказал Масалкин.
«Газпром нефть» наращивает темы развития и восточносибирских активов, отметил он, в частности внимание компании сфокусировано на двух крупных проектах, связанных с изучением участков Чонской группы на границе Якутии и Иркутской области с перспективой направления сырья в Азиатско-Тихоокеанский регион. Другим проектом является Оморинский участок в Красноярском крае.
Как писали летом «Ведомости» со ссылкой на обзор Kasatkin Consulting, для сохранения текущего уровня добычи нефти в России российским нефтяникам в 2024–2030 гг. придется ежегодно наращивать инвестиции на 62 млрд руб. В 2022 г. инвестиции в добычу нефти в России выросли на 17,7% до 1,8 трлн руб.