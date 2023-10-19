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«Газпром нефть» оценила обеспеченность запасами добытой нефти в 19 лет

Ведомости

Обеспеченность добычи «Газпром нефти» подготовленными запасами составила 19 лет, заявил директор по геологоразведке и развитию ресурсной базы компании Юрий Масалкин в интервью «Интерфаксу».

В 2022 г. компания восполнила добычу новыми запасами на 119%, открыв 20 новых залежей и получив лицензии на 16 участков в Красноярском крае, ЯНАО и в Енисейском заливе Карского моря, подчеркнул он.

«Их приобретение продолжило развитие перспективных поисковых кластеров на юге Ямала, Гыданском и Таймырском полуостровах. Обеспеченность добычи компании подготовленными запасами составила 19 лет», – рассказал Масалкин.

«Газпром нефть» наращивает темы развития и восточносибирских активов, отметил он, в частности внимание компании сфокусировано на двух крупных проектах, связанных с изучением участков Чонской группы на границе Якутии и Иркутской области с перспективой направления сырья в Азиатско-Тихоокеанский регион. Другим проектом является Оморинский участок в Красноярском крае.

Как писали летом «Ведомости» со ссылкой на обзор Kasatkin Consulting, для сохранения текущего уровня добычи нефти в России российским нефтяникам в 2024–2030 гг. придется ежегодно наращивать инвестиции на 62 млрд руб. В 2022 г. инвестиции в добычу нефти в России выросли на 17,7% до 1,8 трлн руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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