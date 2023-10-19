«Газпром нефть» оценила обеспеченность запасами добытой нефти в 19 лет

Как писали летом «Ведомости» со ссылкой на обзор Kasatkin Consulting, для сохранения текущего уровня добычи нефти в России российским нефтяникам в 2024–2030 гг. придется ежегодно наращивать инвестиции на 62 млрд руб. В 2022 г. инвестиции в добычу нефти в России выросли на 17,7% до 1,8 трлн руб.