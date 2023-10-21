Red Wings начнет выполнять рейсы в Батуми с 3 ноября
Авиакомпания Red Wings с 3 ноября начнет выполнять рейсы в Батуми, самолеты будут летать из московского аэропорта «Домодедово» три раза в неделю, сообщили «РИА Новости» в компании.
Самолеты Red Wings в рамках зимнего расписания будут летать по маршруту «Москва – Батуми» по вторникам, пятницам и воскресеньям, уточнил перевозчик.
«Вылет из аэропорта "Домодедово" в 07:00 (вторник, пятница) и 08:00 (воскресенье), обратные рейсы – в 11:30 и 12:30 соответственно (время местное)», – сообщили в авиакомпании.
Пять раз в неделю вместо трех Red Wings планирует летать в Кутаиси. Рейсы из «Домодедово» компания будет выполнять в 16:00 по понедельникам, вторникам и пятницам, в 04:50 – по четвергам и в 17:00 – по воскресеньям. Из Грузии полеты запустят в 21:40, 10:30 и 22:40 соответственно. Рейсы обслуживаются российскими самолетами Sukhoi Superjet 100 (SSJ100), стоимость билетом составит от 11 800 руб., добавили в компании.
10 мая президент России Владимир Путин подписал указ о возобновлении авиасообщения с Грузией, которое было прекращено летом 2019 г. Помимо этого отдельным указом с 15 мая он отменил визовый режим для грузинских граждан. Разрешение на выполнение полетов по данному направлению уже получили несколько авиакомпаний с обеих сторон.
19 мая из Москвы отправился первый за четыре года коммерческий самолет в Тбилиси. Рейс выполнял «Азимут», который 15 мая получил разрешение от властей Грузии на выполнение полетов в республику. 20 мая в Москву из грузинской столицы вылетел борт авиакомпании Georgian Airways. В сентябре агентство гражданской авиации республики сообщило, что «Азимут» и Red Wings начнут выполнять новые рейсы в Грузию.