Red Wings начнет выполнять рейсы в Батуми с 3 ноября

Пять раз в неделю вместо трех Red Wings планирует летать в Кутаиси. Рейсы из «Домодедово» компания будет выполнять в 16:00 по понедельникам, вторникам и пятницам, в 04:50 – по четвергам и в 17:00 – по воскресеньям. Из Грузии полеты запустят в 21:40, 10:30 и 22:40 соответственно. Рейсы обслуживаются российскими самолетами Sukhoi Superjet 100 (SSJ100), стоимость билетом составит от 11 800 руб., добавили в компании.