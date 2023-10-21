Газета
Общество

Red Wings начнет выполнять рейсы в Батуми с 3 ноября

Ведомости

Авиакомпания Red Wings с 3 ноября начнет выполнять рейсы в Батуми, самолеты будут летать из московского аэропорта «Домодедово» три раза в неделю, сообщили «РИА Новости» в компании.

Самолеты Red Wings в рамках зимнего расписания будут летать по маршруту «Москва – Батуми» по вторникам, пятницам и воскресеньям, уточнил перевозчик.

«Вылет из аэропорта "Домодедово" в 07:00 (вторник, пятница) и 08:00 (воскресенье), обратные рейсы – в 11:30 и 12:30 соответственно (время местное)», – сообщили в авиакомпании.

Ранее по теме: Агентство гражданской авиации Грузии сообщило о новых рейсах российских компаний

Пять раз в неделю вместо трех Red Wings планирует летать в Кутаиси. Рейсы из «Домодедово» компания будет выполнять в 16:00 по понедельникам, вторникам и пятницам, в 04:50 – по четвергам и в 17:00 – по воскресеньям. Из Грузии полеты запустят в 21:40, 10:30 и 22:40 соответственно. Рейсы обслуживаются российскими самолетами Sukhoi Superjet 100 (SSJ100), стоимость билетом составит от 11 800 руб., добавили в компании.

10 мая президент России Владимир Путин подписал указ о возобновлении авиасообщения с Грузией, которое было прекращено летом 2019 г. Помимо этого отдельным указом с 15 мая он отменил визовый режим для грузинских граждан. Разрешение на выполнение полетов по данному направлению уже получили несколько авиакомпаний с обеих сторон.

19 мая из Москвы отправился первый за четыре года коммерческий самолет в Тбилиси. Рейс выполнял «Азимут», который 15 мая получил разрешение от властей Грузии на выполнение полетов в республику. 20 мая в Москву из грузинской столицы вылетел борт авиакомпании Georgian Airways. В сентябре агентство гражданской авиации республики сообщило, что «Азимут» и Red Wings начнут выполнять новые рейсы в Грузию.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных