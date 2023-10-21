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Шрёдер оценил возможность восстановления работоспособности «Северных потоков»

Ведомости

Газопроводы «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2», поврежденные в результате диверсии, подлежат ремонту, заявил бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер в интервью Berliner Zeitung.

Он также выступит за то, чтобы запустить поставки газа по ним после ремонта, поскольку это «было бы разумно с точки зрения цены».

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Отвечая на вопрос журналиста о том, стоят ли США за подрывом газопроводов, Шрёдер сказал, что у него нет ответа на этот вопрос. При этом он напомнил об угрозах президента США Джо Байдена в адрес канцлера ФРГ Олафа Шольца остановить работу трубопроводов.

«Есть одна подсказка: в начале 2022 г. Байден сказал Шольцу, что «Северный поток» не сможет работать, если Россия нападет на Украину. Каждый может сделать из этого свои выводы», – напомнил Шрёдер.

26 сентября 2022 г. газопроводы «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2», которые проходят через Балтийской море, были повреждены в результате диверсии. Уцелела только одна из ниток «Северного потока – 2», однако для поставок газа она не используется, так как Германия не разрешила ввести трубопровод в эксплуатацию после завершения его строительства. Россия заявила о причастности к диверсиям стран Запада во главе с США, западная же пресса писала, что к подрыву трубопроводов может быть причастна Украина.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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