Шрёдер оценил возможность восстановления работоспособности «Северных потоков»
Газопроводы «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2», поврежденные в результате диверсии, подлежат ремонту, заявил бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер в интервью Berliner Zeitung.
Он также выступит за то, чтобы запустить поставки газа по ним после ремонта, поскольку это «было бы разумно с точки зрения цены».
Отвечая на вопрос журналиста о том, стоят ли США за подрывом газопроводов, Шрёдер сказал, что у него нет ответа на этот вопрос. При этом он напомнил об угрозах президента США Джо Байдена в адрес канцлера ФРГ Олафа Шольца остановить работу трубопроводов.
«Есть одна подсказка: в начале 2022 г. Байден сказал Шольцу, что «Северный поток» не сможет работать, если Россия нападет на Украину. Каждый может сделать из этого свои выводы», – напомнил Шрёдер.
26 сентября 2022 г. газопроводы «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2», которые проходят через Балтийской море, были повреждены в результате диверсии. Уцелела только одна из ниток «Северного потока – 2», однако для поставок газа она не используется, так как Германия не разрешила ввести трубопровод в эксплуатацию после завершения его строительства. Россия заявила о причастности к диверсиям стран Запада во главе с США, западная же пресса писала, что к подрыву трубопроводов может быть причастна Украина.