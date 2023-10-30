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Минпромторг не поддержал включение лекарств из Индии в параллельный импорт

Ведомости

Минпромторг выступает против включения индийских лекарств в перечень разрешенных товаров для параллельного импорта, поскольку это может негативно сказаться на здоровье россиян. Об этом говорится в ответе замглавы ведомства Екатерины Приезжевой на обращение вице-спикера Госдумы Владислава Даванкова («Новые люди»), передает ТАСС.

«В части вопроса возможного параллельного импорта лекарственных препаратов и медицинских изделий из Республики Индия Минпромторг России против включения данной продукции в перечень товаров, так как это может негативно отразиться на качестве и безопасности и привести к тяжелым последствиям для жизни и здоровья граждан Российской Федерации», – сказано в документе.

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В Минэкономразвития отметили, что Индия является одним из основных поставщиков лекарств в Россию. По оценке ведомства, в 2022 г. было импортировано препаратов на сумму более $567 млн. В то же время в министерстве указали на сохраняющий актуальность вопрос качества лекарств из Индии, поскольку в 2022 г. доля изъятых недоброкачественных препаратов составила 48,3% против 35,1% в 2021 г.   

ФАС заявила, что лекарства и медицинские изделия не включены в параллельный импорт.

С инициативой закупки индийских лекарств за рупии в рамках параллельного импорта Даванков выступил в августе, отмечает ТАСС. Такое письмо он направил вице-премьеру – министру промышленности и торговли РФ Денису Мантурову. Депутат высказал такую идею на фоне заявления бывшего министра финансов России Михаила Задорнова, который назвал зависшие рупии на счетах компаний одной из «неочевидных причин ослабления» рубля.

В Минэнерго позже отвергли связь между проблемой конвертации рупий и курсом рубля. «Нефтяные компании возвращают большую часть валютной выручки, местом происхождения которой является Россия, независимо от валюты платежа. Задержки не носят системного характера», – подчеркнули там.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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