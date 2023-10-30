Минпромторг не поддержал включение лекарств из Индии в параллельный импорт
Минпромторг выступает против включения индийских лекарств в перечень разрешенных товаров для параллельного импорта, поскольку это может негативно сказаться на здоровье россиян. Об этом говорится в ответе замглавы ведомства Екатерины Приезжевой на обращение вице-спикера Госдумы Владислава Даванкова («Новые люди»), передает ТАСС.
«В части вопроса возможного параллельного импорта лекарственных препаратов и медицинских изделий из Республики Индия Минпромторг России против включения данной продукции в перечень товаров, так как это может негативно отразиться на качестве и безопасности и привести к тяжелым последствиям для жизни и здоровья граждан Российской Федерации», – сказано в документе.
В Минэкономразвития отметили, что Индия является одним из основных поставщиков лекарств в Россию. По оценке ведомства, в 2022 г. было импортировано препаратов на сумму более $567 млн. В то же время в министерстве указали на сохраняющий актуальность вопрос качества лекарств из Индии, поскольку в 2022 г. доля изъятых недоброкачественных препаратов составила 48,3% против 35,1% в 2021 г.
ФАС заявила, что лекарства и медицинские изделия не включены в параллельный импорт.
С инициативой закупки индийских лекарств за рупии в рамках параллельного импорта Даванков выступил в августе, отмечает ТАСС. Такое письмо он направил вице-премьеру – министру промышленности и торговли РФ Денису Мантурову. Депутат высказал такую идею на фоне заявления бывшего министра финансов России Михаила Задорнова, который назвал зависшие рупии на счетах компаний одной из «неочевидных причин ослабления» рубля.
В Минэнерго позже отвергли связь между проблемой конвертации рупий и курсом рубля. «Нефтяные компании возвращают большую часть валютной выручки, местом происхождения которой является Россия, независимо от валюты платежа. Задержки не носят системного характера», – подчеркнули там.