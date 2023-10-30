Минпромторг не поддержал включение лекарств из Индии в параллельный импорт

В Минэкономразвития отметили, что Индия является одним из основных поставщиков лекарств в Россию. По оценке ведомства, в 2022 г. было импортировано препаратов на сумму более $567 млн. В то же время в министерстве указали на сохраняющий актуальность вопрос качества лекарств из Индии, поскольку в 2022 г. доля изъятых недоброкачественных препаратов составила 48,3% против 35,1% в 2021 г.