Суд в Гонконге отложил слушания по делу о ликвидации Evergrande

Evergrande находится в центре кризиса сектора недвижимости из-за большой задолженности с конца 2021 г. В сентябре этого года стоимость акций компании снижалась несколько раз – 18 сентября после задержания некоторых сотрудников подразделения по управлению активами (падение на 25%), 26 сентября после невыплаты по облигациям (на 8%).