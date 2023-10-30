Суд в Гонконге отложил слушания по делу о ликвидации Evergrande
Слушания по делу о ликвидации China Evergrande Group отложены из-за поиска нового долгового соглашения, сообщил Reuters со ссылкой на решение Высокого суда Гонконга.
Заседание состоится 4 декабря. По заявлению судьи Линды Чан, следующее слушание будет последним перед принятием решения о ликвидации компании. Она добавила, что застройщику необходимо подготовить «конкретное» пересмотренное предложение по реструктуризации до декабря, иначе фирма может быть ликвидирована.
Evergrande находится в центре кризиса сектора недвижимости из-за большой задолженности с конца 2021 г. В сентябре этого года стоимость акций компании снижалась несколько раз – 18 сентября после задержания некоторых сотрудников подразделения по управлению активами (падение на 25%), 26 сентября после невыплаты по облигациям (на 8%).
В Evergrande заявляли, что не могут выпустить новые облигации из-за продолжающегося расследования в отношении своего главного подразделения на внутреннем рынке Hengda Real Estate, в результате чего 25 сентября цена акций Evergrande упала на 22%.
10 октября акции китайского застройщика Country Garden на бирже HKEX подешевели на 10,71% после объявления компании о невыплате по задолженности, которая составляет 470 млн гонконгских долларов ($60,1 млн). Компания также ожидает, что она не сможет выполнить все свои обязательства по долгам.
Опрошенные «Ведомостям» аналитики отмечали, что продолжение волны банкротств и дефолтов в этом секторе может вызвать рост безработицы и снижение накоплений граждан, что приведет к спаду внутреннего спроса.