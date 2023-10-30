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Бизнес

Суд в Гонконге отложил слушания по делу о ликвидации Evergrande

Ведомости

Слушания по делу о ликвидации China Evergrande Group отложены из-за поиска нового долгового соглашения, сообщил Reuters со ссылкой на решение Высокого суда Гонконга.

Заседание состоится 4 декабря. По заявлению судьи Линды Чан, следующее слушание будет последним перед принятием решения о ликвидации компании. Она добавила, что застройщику необходимо подготовить «конкретное» пересмотренное предложение по реструктуризации до декабря, иначе фирма может быть ликвидирована.

Evergrande находится в центре кризиса сектора недвижимости из-за большой задолженности с конца 2021 г. В сентябре этого года стоимость акций компании снижалась несколько раз – 18 сентября после задержания некоторых сотрудников подразделения по управлению активами (падение на 25%), 26 сентября после невыплаты по облигациям (на 8%).

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В Evergrande заявляли, что не могут выпустить новые облигации из-за продолжающегося расследования в отношении своего главного подразделения на внутреннем рынке Hengda Real Estate, в результате чего 25 сентября цена акций Evergrande упала на 22%. 

10 октября акции китайского застройщика Country Garden на бирже HKEX подешевели на 10,71% после объявления компании о невыплате по задолженности, которая составляет 470 млн гонконгских долларов ($60,1 млн). Компания также ожидает, что она не сможет выполнить все свои обязательства по долгам.

Опрошенные «Ведомостям» аналитики отмечали, что продолжение волны банкротств и дефолтов в этом секторе может вызвать рост безработицы и снижение накоплений граждан, что приведет к спаду внутреннего спроса. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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