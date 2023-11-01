Минтранс заявил об одинаковых условиях выкупа самолетов для всех авиакомпаний

В конце октября «Коммерсантъ» со ссылкой на источники писал, что «Уральские авиалинии» и iFly до сих пор не переоформили иностранные самолеты в российскую собственность из-за несогласия с предложенными условиями. В частности, их не устроило требование оплатить 30–40% от стоимости самолетов в качестве депозита и ежегодно переводить фиксированную долю чистой прибыли (также 30–40%) в зачет выкупа. Утверждается, что «Аэрофлот» ранее получил самолеты по операционному лизингу, что означает, что после окончания лизинга самолеты вернутся собственнику.