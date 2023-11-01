Минтранс заявил об одинаковых условиях выкупа самолетов для всех авиакомпаний
Частным компаниям предложены те же условия выкупа самолетов у зарубежных лизингодателей, что и «Аэрофлоту». Об этом сообщил заместитель министра транспорта Игорь Чалик.
По словам Чалика, сейчас авиакомпании и «НЛК-финанс» (подконтрольна Росавиации и входит в НСК) согласовывают текст соглашения.
В конце октября «Коммерсантъ» со ссылкой на источники писал, что «Уральские авиалинии» и iFly до сих пор не переоформили иностранные самолеты в российскую собственность из-за несогласия с предложенными условиями. В частности, их не устроило требование оплатить 30–40% от стоимости самолетов в качестве депозита и ежегодно переводить фиксированную долю чистой прибыли (также 30–40%) в зачет выкупа. Утверждается, что «Аэрофлот» ранее получил самолеты по операционному лизингу, что означает, что после окончания лизинга самолеты вернутся собственнику.
«Уральские авиалинии» рассчитывают закрыть сделки как минимум по 19 самолетам, IFly – по трем бортам. Средства на это в размере 300 млрд руб. выделяются из ФНБ в качестве льготного кредита на 15 лет. Ранее источник «Ведомостей» в одной из авиакомпаний, участвующих в переговорах по выкупу судов, высказал опасения, что все средства ФНБ уйдут на погашение обязательств «Аэрофлота», а частные авиакомпании не смогут воспользоваться средствами.
Ранее НСК рассчиталась с западными собственниками за 49 бортов «Аэрофлота». По оценкам экспертов, их стоимость могла составить 180 млрд руб. Самолеты «Уральских авиалиний» оцениваются в 28–33 млрд руб., а iFly – в 9–10 млрд руб. Также рассматривается заявка S7 на 50–70 млрд руб.