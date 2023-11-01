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Бизнес

Минтранс заявил об одинаковых условиях выкупа самолетов для всех авиакомпаний

Ведомости

Частным компаниям предложены те же условия выкупа самолетов у зарубежных лизингодателей, что и «Аэрофлоту». Об этом сообщил заместитель министра транспорта Игорь Чалик.

«Каждая авиакомпания видит свой вариант [текста соглашения]. Мы говорим: есть единый текст, он "Аэрофлот" устроил», – сказал он (цитата по ТАСС).

По словам Чалика, сейчас авиакомпании и «НЛК-финанс» (подконтрольна Росавиации и входит в НСК) согласовывают текст соглашения. 

В конце октября «Коммерсантъ» со ссылкой на источники писал, что «Уральские авиалинии» и iFly до сих пор не переоформили иностранные самолеты в российскую собственность из-за несогласия с предложенными условиями. В частности, их не устроило требование оплатить 30–40% от стоимости самолетов в качестве депозита и ежегодно переводить фиксированную долю чистой прибыли (также 30–40%) в зачет выкупа. Утверждается, что «Аэрофлот» ранее получил самолеты по операционному лизингу, что означает, что после окончания лизинга самолеты вернутся собственнику.

Аэрофлот «очистил» еще 17 иностранных самолетов

В парке компании уже 137 бортов, по которым закрыты требования лизингодателей

«Уральские авиалинии» рассчитывают закрыть сделки как минимум по 19 самолетам, IFly – по трем бортам. Средства на это в размере 300 млрд руб. выделяются из ФНБ в качестве льготного кредита на 15 лет. Ранее источник «Ведомостей» в одной из авиакомпаний, участвующих в переговорах по выкупу судов, высказал опасения, что все средства ФНБ уйдут на погашение обязательств «Аэрофлота», а частные авиакомпании не смогут воспользоваться средствами.

Ранее НСК рассчиталась с западными собственниками за 49 бортов «Аэрофлота». По оценкам экспертов, их стоимость могла составить 180 млрд руб. Самолеты «Уральских авиалиний» оцениваются в 28–33 млрд руб., а iFly – в 9–10 млрд руб. Также рассматривается заявка S7 на 50–70 млрд руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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