МТС отменил плату за раздачу интернет-трафика для некоторых тарифов
МТС отменил плату за раздачу интернет-трафика на тарифах с предоплаченными пакетами интернета. Об этом «Ведомостям» сообщили в пресс-службе МТС.
«В целях создания наиболее комфортных условий потребления мобильного интернета для абонентов МТС отменяет плату за раздачу трафика со смартфонов на другие устройства на тарифах с предоплаченными пакетами трафика», – сказано в сообщении.
В сентябре ФАС заявляла, что установила «признаки нарушения антимонопольного законодательства» в введении платы за раздачу интернета МТС, «Мегафоном», Tele2 и «Билайном». 30 октября ведомство сообщило, что три оператора из «большой четверки» – «Мегафон», «Билайн» и Tele2 – согласились отменить плату за раздачу интернета.
При этом в МТС ранее заявили ФАС, что в действиях компании нет «ущемления интересов абонентов». Позже в пресс-службе компании объясняли отказ тем, что отмена платы приведет к ухудшению качества связи и росту стоимости всех тарифов.