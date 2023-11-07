Фонд основателя «Вкусвилла» купил четверть в ювелирной сети Poison Drop

Poison Drop была создана в 2013 г. Мигуновым, Русланом Трубчиком, а также Ириной Кузнецовой и Ириной Мысиной. Изначально сервис занимался только онлайн-торговлей украшениями, но сейчас в его портфеле есть и восемь офлайновых магазинов в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре и Казани. Выручка ООО «Пойзон дроп» в 2022 г., согласно «СПАРК-Интерфаксу», составила 352 млн руб. (против 217,7 млн руб. годом ранее), а чистая прибыль – 1,8 млн руб. (в 2021 г. – 30,2 млн руб.). В октябре 2022 г. 25% долей ритейлера купил бывший топ-менеджер Invest AG и «Ренессанс групп» Максим Пенкин, продавцом тогда был Руслан Трубчик.