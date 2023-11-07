Фонд основателя «Вкусвилла» купил четверть в ювелирной сети Poison Drop
Венчурный фонд «Тилтех капитал», сооснователем которого является основатель «Вкусвилла» Андрей Кривенко, приобрел долю 25% в управляющей компании сети магазинов с ювелирными украшениями Poison Drop. Об этом пишет Forbes со ссылкой на гендиректора Poison Drop Андрея Мигунова и инвестиционного менеджера «Тилтех капитала» Станислава Новикова.
В ЕГРЮЛ факт сделки еще не был зафиксирован. Сумма сделки официально не раскрывается. По информации источников Forbes, она могла составить около 300 млн руб. Продавцом доли выступила соосновательница Poison Drop Ирина Кузнецова, она от комментариев отказалась.
В комментарии Forbes Новиков рассказал, что «Тилтех капитал» давно заинтересован в рынке бижутерии и ювелирной продукции, но начал внимательно его изучать с 2022 г., когда из России ушли международные бренды. Он напомнил, что «Тилтех капитал» уже инвестировал в такие проекты, как бренд одежды Noun, сеть клиник доктора Фомина, бренд товаров для сна Blue Sleep, оператор вторичного сырья «Убиратор» и др. В течение трех – пяти лет фонд планирует увеличить стоимость Poison Drop в десять раз, добавил Новиков.
Poison Drop была создана в 2013 г. Мигуновым, Русланом Трубчиком, а также Ириной Кузнецовой и Ириной Мысиной. Изначально сервис занимался только онлайн-торговлей украшениями, но сейчас в его портфеле есть и восемь офлайновых магазинов в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре и Казани. Выручка ООО «Пойзон дроп» в 2022 г., согласно «СПАРК-Интерфаксу», составила 352 млн руб. (против 217,7 млн руб. годом ранее), а чистая прибыль – 1,8 млн руб. (в 2021 г. – 30,2 млн руб.). В октябре 2022 г. 25% долей ритейлера купил бывший топ-менеджер Invest AG и «Ренессанс групп» Максим Пенкин, продавцом тогда был Руслан Трубчик.