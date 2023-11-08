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Экономика / Бизнес

Шульгинов сообщил об обсуждении отмены запрета на экспорт бензина АИ-92 и АИ-95

Ведомости

В правительстве РФ обсуждают снятие запрета на экспорт бензина АИ-92 и АИ-95, сообщил журналистам министр энергетики Николай Шульгинов.

«Обсуждаем», – сказал он (цитата по ТАСС).

Дестабилизация ситуации на рынке моторного топлива началась на фоне резкого роста цен в оптовом звене. Котировки обновили исторический максимум в конце июля, а в августе продолжили рост после небольшого отката. На этом фоне стоимость нефтепродуктов в рознице также начала расти. По данным Росстата, за январь – август бензин всех марок подорожал на 7,4% при официальной инфляции в 3,7%.

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21 сентября правительство России ввело полный бессрочный («до стабилизации ситуации») запрет на экспорт дизтоплива и бензина. Исключения для экспорта в постановлении сделаны для поставок в страны ЕАЭС. Как отмечали опрошенные «Ведомостями» эксперты, власти пошли на такой шаг, поскольку словесные интервенции, которые использовались для регулирования топливного рынка ранее, перестали действовать, а также из-за резонанса вокруг этой темы. Такая мера, как отмечалось, будет иметь краткосрочный эффект, но не поможет решить проблему в долгосрочной перспективе.

6 октября были приняты дополнительные меры, среди которых – снятие ограничения на экспорт дизеля, доставляемого в морские порты трубопроводным транспортом, при условии, что компания поставляет на внутренний рынок не менее 50% произведенного топлива. Решение было принято для предотвращения затоваривания хранилищ, при этом мера позволит сохранить загрузку НПЗ, пояснял вице-премьер Александр Новак.

Кроме того, кабмин решил восстановить топливный демпфер, увеличить долю продажи дизеля на бирже с 9,5 до 12,5%, а бензина 5-го класса – с 13 до 15%, а также ввести заградительную пошлину на нефтепродукты в размере 50 000 руб. за тонну для поставщиков, которые покупают продукты для перепродажи.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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