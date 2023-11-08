Шульгинов сообщил об обсуждении отмены запрета на экспорт бензина АИ-92 и АИ-95
В правительстве РФ обсуждают снятие запрета на экспорт бензина АИ-92 и АИ-95, сообщил журналистам министр энергетики Николай Шульгинов.
«Обсуждаем», – сказал он (цитата по ТАСС).
Дестабилизация ситуации на рынке моторного топлива началась на фоне резкого роста цен в оптовом звене. Котировки обновили исторический максимум в конце июля, а в августе продолжили рост после небольшого отката. На этом фоне стоимость нефтепродуктов в рознице также начала расти. По данным Росстата, за январь – август бензин всех марок подорожал на 7,4% при официальной инфляции в 3,7%.
21 сентября правительство России ввело полный бессрочный («до стабилизации ситуации») запрет на экспорт дизтоплива и бензина. Исключения для экспорта в постановлении сделаны для поставок в страны ЕАЭС. Как отмечали опрошенные «Ведомостями» эксперты, власти пошли на такой шаг, поскольку словесные интервенции, которые использовались для регулирования топливного рынка ранее, перестали действовать, а также из-за резонанса вокруг этой темы. Такая мера, как отмечалось, будет иметь краткосрочный эффект, но не поможет решить проблему в долгосрочной перспективе.
6 октября были приняты дополнительные меры, среди которых – снятие ограничения на экспорт дизеля, доставляемого в морские порты трубопроводным транспортом, при условии, что компания поставляет на внутренний рынок не менее 50% произведенного топлива. Решение было принято для предотвращения затоваривания хранилищ, при этом мера позволит сохранить загрузку НПЗ, пояснял вице-премьер Александр Новак.
Кроме того, кабмин решил восстановить топливный демпфер, увеличить долю продажи дизеля на бирже с 9,5 до 12,5%, а бензина 5-го класса – с 13 до 15%, а также ввести заградительную пошлину на нефтепродукты в размере 50 000 руб. за тонну для поставщиков, которые покупают продукты для перепродажи.