Правительство подготовило проект о СЭЗ в приграничных регионах и Крыму
Правительство России подготовило законопроект о введении режима свободной экономической зоны (СЭЗ) в Белгородской, Курской, Брянской областях и в Крыму. Документ рассмотрят 5 апреля и внесут в Госдуму, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая в Госдуме с годовым отчетом о работе правительства.
«В этих субъектах (в Белгородской, Курской, Брянской областях и в Крыму. – "Ведомости") станем использовать и преференциальный режим свободной экономической зоны, чтобы снизить нагрузку на компании, сохранить рабочие места и, что самое важное, восстановить экономику», – сказал он.
Мишустин добавил, что по поручению президента упомянутым регионам был направлен 1 млрд руб. Эти средства пошли на гранты для предприятий и финансирование на льготных условиях, уточнил премьер. Он подчеркнул, что правительство и дальше будет оказывать поддержку жителям и бизнесу приграничных регионов и Крыма.
В конце марта РБК со ссылкой на законопроект, разработанный Минэкономразвития, писал, что власти хотят распространить режим СЭЗ на субъекты РФ, граничащие с новыми регионами или с Украиной. Издание отмечало, что налоговые льготы может получить бизнес в Ростовской, Воронежской (граничат с ЛНР и ДНР), Белгородской, Курской и Брянской областях (граничат с Украиной), а также в Крыму (граничит с Херсонской областью).
Летом 2023 г. президент РФ Владимир Путин подписал пакет законов о создании СЭЗ в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. Режим будет действовать до 31 января 2050 г. и может быть продлен.