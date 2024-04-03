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Правительство подготовило проект о СЭЗ в приграничных регионах и Крыму

Ведомости

Правительство России подготовило законопроект о введении режима свободной экономической зоны (СЭЗ) в Белгородской, Курской, Брянской областях и в Крыму. Документ рассмотрят 5 апреля и внесут в Госдуму, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая в Госдуме с годовым отчетом о работе правительства.

«В этих субъектах (в Белгородской, Курской, Брянской областях и в Крыму. – "Ведомости") станем использовать и преференциальный режим свободной экономической зоны, чтобы снизить нагрузку на компании, сохранить рабочие места и, что самое важное, восстановить экономику», – сказал он.

Мишустин добавил, что по поручению президента упомянутым регионам был направлен 1 млрд руб. Эти средства пошли на гранты для предприятий и финансирование на льготных условиях, уточнил премьер. Он подчеркнул, что правительство и дальше будет оказывать поддержку жителям и бизнесу приграничных регионов и Крыма.

В конце марта РБК со ссылкой на законопроект, разработанный Минэкономразвития, писал, что власти хотят распространить режим СЭЗ на субъекты РФ, граничащие с новыми регионами или с Украиной. Издание отмечало, что налоговые льготы может получить бизнес в Ростовской, Воронежской (граничат с ЛНР и ДНР), Белгородской, Курской и Брянской областях (граничат с Украиной), а также в Крыму (граничит с Херсонской областью).

Летом 2023 г. президент РФ Владимир Путин подписал пакет законов о создании СЭЗ в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. Режим будет действовать до 31 января 2050 г. и может быть продлен.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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