Правительство подготовило проект о СЭЗ в приграничных регионах и Крыму

В конце марта РБК со ссылкой на законопроект, разработанный Минэкономразвития, писал, что власти хотят распространить режим СЭЗ на субъекты РФ, граничащие с новыми регионами или с Украиной. Издание отмечало, что налоговые льготы может получить бизнес в Ростовской, Воронежской (граничат с ЛНР и ДНР), Белгородской, Курской и Брянской областях (граничат с Украиной), а также в Крыму (граничит с Херсонской областью).