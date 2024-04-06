Apple попросила апелляционный суд США отменить запрет на импорт Apple Watch
Американская корпорация Apple попросила апелляционный суд США отменить запрет на импорт умных часов Apple Watch, пишет Reuters со ссылкой на заявление компании.
По версии Apple, решение Комиссии по международной торговле США (ITC) было основано на «серии существенно ошибочных патентных решений».
Ранее ITC запретила продажу некоторых моделей Apple Watch из-за нарушения патента на технологию измерения кислорода в крови от технологической компании Masimo. Запрет на импорт и продажу умных часов Apple Watch Series 9 и Watch Ultra 2 в США может быть снят при модернизации устройств, в том числе удалении датчика кислорода, сообщали в Службе таможенного и пограничного контроля США (CBP).
В том же месяце Apple временно возобновила продажи часов, убедив апелляционный суд приостановить запрет. Позже суд восстановил ограничение в январе 2024 г.
Masimo обвинила Apple в краже технологии в 2020 г. Тогда функция измерения уровня кислорода в крови была добавлена Apple в часы Watch Series 6, представленные в сентябре 2020 г. 11 января 2023 г. суд в США признал Apple виновной в нарушении патентов на датчик измерения кислорода в крови.