Apple попросила апелляционный суд США отменить запрет на импорт Apple Watch

Ранее ITC запретила продажу некоторых моделей Apple Watch из-за нарушения патента на технологию измерения кислорода в крови от технологической компании Masimo. Запрет на импорт и продажу умных часов Apple Watch Series 9 и Watch Ultra 2 в США может быть снят при модернизации устройств, в том числе удалении датчика кислорода, сообщали в Службе таможенного и пограничного контроля США (CBP).