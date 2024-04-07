Шведская партия выступила с требованием национализировать завод «Русала»

Швеции следует пойти по пути других европейских стран и ввести законы о принудительном администрировании, считают в партии. Таким образом компания Дерипаски перейдет под контроль государства, говорит Одал. Он указал, что головная компания «Русал» является «частью российского военного аппарата» и это «несовместимо с интересами безопасности Швеции».