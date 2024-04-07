Шведская партия выступила с требованием национализировать завод «Русала»
Швеции следует пойти по пути других европейских стран и ввести законы о принудительном администрировании, считают в партии. Таким образом компания Дерипаски перейдет под контроль государства, говорит Одал. Он указал, что головная компания «Русал» является «частью российского военного аппарата» и это «несовместимо с интересами безопасности Швеции».
Министр иностранных дел Швеции Тобиас Бильстрем назвал сложным вопрос возможного перехода завода под управление государства. При этом он заявил, что власти планируют работать над санкциями против российского алюминия.
В международной пресс-службе «Русала» заявили изданию, что компания надеется на «взвешенный и разумный подход со стороны властей ЕС». От ограничительных мер пострадают не только российские компании, но и многие перерабатывающие малые и средние предприятия Европы, подчеркивается в заявлении.
Предприятие «Русала» работает в шведском городе Сундсвалль, который является центром целлюлозно-бумажной промышленности и производства алюминия в стране. «Русал» не находится под санкциями, но ограничительные меры, как указывает SVT, введены против Дерипаски в США и ЕС.
В феврале служба безопасности Украины заочно обвинила бизнесмена и арестовала двух украинских топ-менеджеров. Украинские силовики, как сообщалось, подозревают связанные с россиянином предприятия в поставках сырья для производства ракетных комплексов «Искандер».