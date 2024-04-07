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Шведская партия выступила с требованием национализировать завод «Русала»

Ведомости

Шведская Партия центра выступает с требованием национализировать алюминиевый завод Kubal, принадлежащий компании «Русал» Олега Дерипаски. Об этом со ссылкой на представителя партии по экономической политике Мартина Одала пишет SVT.

Швеции следует пойти по пути других европейских стран и ввести законы о принудительном администрировании, считают в партии. Таким образом компания Дерипаски перейдет под контроль государства, говорит Одал. Он указал, что головная компания «Русал» является «частью российского военного аппарата» и это «несовместимо с интересами безопасности Швеции».

Министр иностранных дел Швеции Тобиас Бильстрем назвал сложным вопрос возможного перехода завода под управление государства. При этом он заявил, что власти планируют работать над санкциями против российского алюминия.

В международной пресс-службе «Русала» заявили изданию, что компания надеется на «взвешенный и разумный подход со стороны властей ЕС». От ограничительных мер пострадают не только российские компании, но и многие перерабатывающие малые и средние предприятия Европы, подчеркивается в заявлении. 

Предприятие «Русала» работает в шведском городе Сундсвалль, который является центром целлюлозно-бумажной промышленности и производства алюминия в стране. «Русал» не находится под санкциями, но ограничительные меры, как указывает SVT, введены против Дерипаски в США и ЕС.

В феврале служба безопасности Украины заочно обвинила бизнесмена и арестовала двух украинских топ-менеджеров. Украинские силовики, как сообщалось, подозревают связанные с россиянином предприятия в поставках сырья для производства ракетных комплексов «Искандер».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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