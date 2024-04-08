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«Победа» планирует запустить продажу закусок на борту

Ведомости

Авиакомпания «Победа» планирует запустить сервис по продаже закусок и напитков для пассажиров на борту самолета. Об этом сообщил генеральный директор компании Дмитрий Тыщук, пишет «Интерфакс».

«Сейчас мы также прорабатываем вопрос предзаказа питания на борту и продажи питания на борту как такового. Также планируем внедрить такой вариант системы развлечений, который будет доступен клиентам с использованием их персональных девайсов. Там будет доступен просмотр различного контента, и, в частности, таким образом можно будет заказать питание на борту», – рассказал глава авиакомпании.

Он добавил, что на борту будет ограниченный ассортимент питания, который будет оказывать «минимальное влияние на вес и не будет осложнять уборку салона». Тыщук уточнил, что речь идет о пакетированном питании длительного хранения – о напитках и закуске для перекуса.

Летом 2023 г. «Победа» запустила продажу наборов питания для пассажиров – ее можно заказать при покупке билета на сайте, также услуга доступна при уже существующем бронировании или в процессе онлайн-регистрации. Цены варьируются от 695 до 1490 руб. за сет. Тыщук сообщил, что сервис «Еда на гейт» оправдал ожидания компании и пользуется спросом.

Авиакомпания «Победа» – российский лоукостер, является «дочкой» «Аэрофлота». На рейсах авиаперевозчика не предусмотрено питание. При этом пассажирам разрешен провоз еды в ручной клади, соответствующей допустимым габаритам.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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