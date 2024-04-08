«Победа» планирует запустить продажу закусок на борту

«Сейчас мы также прорабатываем вопрос предзаказа питания на борту и продажи питания на борту как такового. Также планируем внедрить такой вариант системы развлечений, который будет доступен клиентам с использованием их персональных девайсов. Там будет доступен просмотр различного контента, и, в частности, таким образом можно будет заказать питание на борту», – рассказал глава авиакомпании.