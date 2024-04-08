«Победа» планирует запустить продажу закусок на борту
Авиакомпания «Победа» планирует запустить сервис по продаже закусок и напитков для пассажиров на борту самолета. Об этом сообщил генеральный директор компании Дмитрий Тыщук, пишет «Интерфакс».
«Сейчас мы также прорабатываем вопрос предзаказа питания на борту и продажи питания на борту как такового. Также планируем внедрить такой вариант системы развлечений, который будет доступен клиентам с использованием их персональных девайсов. Там будет доступен просмотр различного контента, и, в частности, таким образом можно будет заказать питание на борту», – рассказал глава авиакомпании.
Он добавил, что на борту будет ограниченный ассортимент питания, который будет оказывать «минимальное влияние на вес и не будет осложнять уборку салона». Тыщук уточнил, что речь идет о пакетированном питании длительного хранения – о напитках и закуске для перекуса.
Летом 2023 г. «Победа» запустила продажу наборов питания для пассажиров – ее можно заказать при покупке билета на сайте, также услуга доступна при уже существующем бронировании или в процессе онлайн-регистрации. Цены варьируются от 695 до 1490 руб. за сет. Тыщук сообщил, что сервис «Еда на гейт» оправдал ожидания компании и пользуется спросом.
Авиакомпания «Победа» – российский лоукостер, является «дочкой» «Аэрофлота». На рейсах авиаперевозчика не предусмотрено питание. При этом пассажирам разрешен провоз еды в ручной клади, соответствующей допустимым габаритам.