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«Росатом» подал иск к финской Fennovoima на 3 млрд евро

Ведомости

«Росатом» подал иск в международные арбитражи к финской Fennovoima Oy на 3 млрд евро, следует из консолидированной финансовой отчетности структуры госкорпорации «Атомэнергопром».

Претензии компании связаны с расторжением финской стороной в 2022 г. EPC-контракта на строительство АЭС «Ханхикиви-1» мощностью 1200 МВт на основе реактора российского дизайна ВВЭР 1200 поколения 3+.

Генеральным поставщиком АЭС «Ханхикиви-1» согласно EPC-контракту, подписанному в декабре 2013 г., выступала RAOS Project. Стоимость проекта с участием «Росатома» оценивалась в 7-7,5 млрд евро. Ожидалось, что строительство начнется в 2023 г., а ввод станции в эксплуатацию состоится в 2029 г. 

В апреле 2023 г. «Росатом» требовал от финской компании досрочно вернуть заем на 920,5 млн евро.

В феврале генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев сообщил, что третейский арбитражный суд в Париже на первом этапе слушаний признал действия Финляндии в отношении совместного с «Росатомом» проекта АЭС «Ханхикиви» необоснованными и политически мотивированным. Он также рассказал, что решение французского суда дает российской компании возможность продолжать судебные разбирательства в части материального ущерба, который нанесли ей действия финской стороны.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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