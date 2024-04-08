«Росатом» подал иск к финской Fennovoima на 3 млрд евро

В феврале генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев сообщил, что третейский арбитражный суд в Париже на первом этапе слушаний признал действия Финляндии в отношении совместного с «Росатомом» проекта АЭС «Ханхикиви» необоснованными и политически мотивированным. Он также рассказал, что решение французского суда дает российской компании возможность продолжать судебные разбирательства в части материального ущерба, который нанесли ей действия финской стороны.