«Росатом» подал иск к финской Fennovoima на 3 млрд евро
Претензии компании связаны с расторжением финской стороной в 2022 г. EPC-контракта на строительство АЭС «Ханхикиви-1» мощностью 1200 МВт на основе реактора российского дизайна ВВЭР 1200 поколения 3+.
Генеральным поставщиком АЭС «Ханхикиви-1» согласно EPC-контракту, подписанному в декабре 2013 г., выступала RAOS Project. Стоимость проекта с участием «Росатома» оценивалась в 7-7,5 млрд евро. Ожидалось, что строительство начнется в 2023 г., а ввод станции в эксплуатацию состоится в 2029 г.
В феврале генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев сообщил, что третейский арбитражный суд в Париже на первом этапе слушаний признал действия Финляндии в отношении совместного с «Росатомом» проекта АЭС «Ханхикиви» необоснованными и политически мотивированным. Он также рассказал, что решение французского суда дает российской компании возможность продолжать судебные разбирательства в части материального ущерба, который нанесли ей действия финской стороны.