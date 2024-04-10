Артем Савиновский избран гендиректором МКПАО «Яндекс»

Савиновский присоединился к «Яндексу» в 2008 г. Он курировал направление финансовой отчетности, аналитики и планирования. В мае 2016 г. Савиновский был назначен руководителем отдела медиасервисов, отвечал за стратегию подразделения и развитие ведущих сервисов, включая сервисы «КиноПоиск», «Яндекс.Музыка» и «Яндекс.Плюс». С апреля 2022 г. Савиновский был назначен гендиректором «Яндекса» в России, который являлся дочерней компанией нидерландской Yandex. N.V.