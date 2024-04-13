Министр энергетики Австрии призвала отказаться от газа из РФ к 2028 году
Министр энергетики Австрии Леоноре Гевесслер разработала законопроект, который предусматривает поэтапный отказ от поставок российского газа к 2028 г., пишет Kurier.
Одобрить инициативу министра теперь должны Австрийская народная партия и Национальный совет республики, уточняет Kleine Zeitung. В министерстве подтвердили разработку законопроекта. Гевесслер, как отмечает издание, к 2028 г. предлагает снизить долю России в импорте газа до 0%. Сейчас на российские поставки приходится около 90% австрийского импорта. Еще в январе республика получала из Москвы 98% от общего объема поставок, говорится в материале.
Для принятия законопроекта необходимо внести поправки к ряду законов: о газовой промышленности, о диверсификации газа, а также в закону регулировании энергетики. Начиная с 2024/25 газового года, как пишет Kurier, компании обяжут демонстрировать рост доли «нероссийского» газа. Предполагается, что в первый год показатель будет на уровне 40% от общего объема поставок, затем постепенно эта доля вырастет до 100%.
«Чтобы предотвратить односторонние и опасные взаимоотношения в сфере поставок, поставщики газа должны в будущем доказать, что они могут продолжать снабжать газом всех своих клиентов, даже если их крупнейший индивидуальный поставщик потерпит неудачу», – пишет газета со ссылкой на проект.
В 2018 г. австрийская OMV и «Газпром» продлили действие контракта на поставку российского трубопроводного газа в Австрию с 2028 до 2040 г. Председатель правления OMV Альфред Штерн заявлял, что контракт с «Газпромом» предусматривает условие take-or-pay («бери или плати») и компания не может игнорировать его «без веской причины». В феврале этого года Гевесслер заявила, что Австрия рассмотрит варианты расторжения действующего до 2040 г. договора «Газпрома» с OMV. По ее словам, доля России в австрийском импорте газа выросла с 76% в ноябре 2023 г. до рекордных 98% в декабре.
16 февраля в Еврокомиссии заявили, что ЕС не заинтересован в получении российского газа через Украину. Анализ ЕС показал, что страны, которые продолжают импортировать российский газ через Украину (в том числе Австрия, Италия и Словакия), смогут получать топливо из альтернативных источников. 28 февраля представитель Еврокомиссии Тим Макфи рассказал, что ЕК работает над полным отказом европейских стран от поставок газа из России через территорию Украины, которые в настоящее время составляют 15 млрд куб. м в год.