Министр энергетики Австрии призвала отказаться от газа из РФ к 2028 году

В 2018 г. австрийская OMV и «Газпром» продлили действие контракта на поставку российского трубопроводного газа в Австрию с 2028 до 2040 г. Председатель правления OMV Альфред Штерн заявлял, что контракт с «Газпромом» предусматривает условие take-or-pay («бери или плати») и компания не может игнорировать его «без веской причины». В феврале этого года Гевесслер заявила, что Австрия рассмотрит варианты расторжения действующего до 2040 г. договора «Газпрома» с OMV. По ее словам, доля России в австрийском импорте газа выросла с 76% в ноябре 2023 г. до рекордных 98% в декабре.