Авиаперевозчик KLM приостановил полеты над Ираном

12 апреля газета The Times Of Israel сообщила, что ливанская проиранская группировка «Хезболла» начала массированный обстрел объектов Израиля и выпустила по территории страны десятки ракет. По данным израильской армии, часть ракет была перехвачена, остальные упали на открытой местности. Президент США Джо Байден заявил, что Иран, по его мнению, нападет на Израиль «скорее раньше, чем позже», и пообещал поддержку еврейскому государству. 13 апреля министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац призвал Евросоюз и «свободный мир» немедленно ввести против Тегерана санкции и объявить КСИР террористической организацией. Об этом он сообщил после нападения ВМС Ирана на контейнеровоз в Ормузском проливе.