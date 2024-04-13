Авиаперевозчик KLM приостановил полеты над Ираном
Нидерландская авиакомпания KLM решила прекратить полеты над Ираном, перевозчик будет выполнять только рейсы в Тель-Авив и обратно, сообщает телеканал NOS со ссылкой на заявление компании.
KLM немедленно прекратит полеты над Ираном, решение принято из-за «сигналов о неизбежности» атаки на израильские объекты со стороны Ирана, отмечается в заявлении. Безопасность имеет высший приоритет для KLM, подчеркнули в компании. Перевозчик также находится в прямом контакте с правительствами Нидерландов и других стран. «Анализ показывает, что мы по-прежнему можем безопасно летать в Тель-Авив и обратно. Мы внимательно следим за ситуацией», – говорится в заявлении.
Немецкая Lufthansa ранее приостановила полеты в Тегеран из-за ситуации на Ближнем Востоке. Вслед за ней работу скорректировала австрийская Austrian Airlines, пишет телеканал. Компания отменила рейсы как минимум до 18 апреля. Отмечается, что Austrian Airlines была последней западноевропейской авиакомпанией, которая выполняла рейсы в Иран.
На фоне напряженности на Ближнем Востоке 14 апреля закроется в качестве меры предосторожности посольство Нидерландов в Тегеране, пишет NOS. Консульство в иракском городе Эрбиль также закрыто для посещения.
12 апреля газета The Times Of Israel сообщила, что ливанская проиранская группировка «Хезболла» начала массированный обстрел объектов Израиля и выпустила по территории страны десятки ракет. По данным израильской армии, часть ракет была перехвачена, остальные упали на открытой местности. Президент США Джо Байден заявил, что Иран, по его мнению, нападет на Израиль «скорее раньше, чем позже», и пообещал поддержку еврейскому государству. 13 апреля министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац призвал Евросоюз и «свободный мир» немедленно ввести против Тегерана санкции и объявить КСИР террористической организацией. Об этом он сообщил после нападения ВМС Ирана на контейнеровоз в Ормузском проливе.