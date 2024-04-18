Samsung переводит руководителей на шестидневку для «создания ощущения кризиса»
«Учитывая, что производительность наших основных подразделений, включая Samsung Electronics Co, в 2023 г. не оправдала ожиданий, мы вводим шестидневную рабочую неделю для руководителей, чтобы создать ощущение кризиса и приложить все усилия для его преодоления», – сказал один из руководителей.
В апреле 2023 г. Samsung Electronics отчиталась о снижении квартальной операционной прибыли в I квартале прошлого года на 95,7% г/г. Объем продаж тогда сократился на 19% по сравнению с аналогичным периодом 2022 г.
Операционная прибыль компании в I квартале 2024 г. выросла более чем в 10 раз и составила $4,9 млрд. Отмечалось, что за аналогичный период 2023 г. показатель составил $474 млн. В январе 2024 г. Samsung представила новую модель телефона Galaxy – S24. Телефон оснащен функциями на основе искусственного интеллекта.
15 апреля администрация президента США Джо Байдена согласилась выделить до $6,4 млрд прямого финансирования компании Samsung для развития производства чипов в Техасе. В рамках соглашения с правительством США Samsung инвестирует $40 млрд, что приведет к созданию более 20 000 рабочих мест.