Samsung переводит руководителей на шестидневку для «создания ощущения кризиса»

«Учитывая, что производительность наших основных подразделений, включая Samsung Electronics Co, в 2023 г. не оправдала ожиданий, мы вводим шестидневную рабочую неделю для руководителей, чтобы создать ощущение кризиса и приложить все усилия для его преодоления», – сказал один из руководителей.