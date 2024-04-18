/ Бизнес

Samsung переводит руководителей на шестидневку для «создания ощущения кризиса»

Ведомости

Руководители подразделений Samsung будут работать шесть дней в неделю в связи с плохими финансовыми результатами прошлого года. Об этом пишет издание The Korea Economic Daily.

«Учитывая, что производительность наших основных подразделений, включая Samsung Electronics Co, в 2023 г. не оправдала ожиданий, мы вводим шестидневную рабочую неделю для руководителей, чтобы создать ощущение кризиса и приложить все усилия для его преодоления», – сказал один из руководителей.

Ряд подразделений уже на этой неделе переходят на шестидневную рабочую неделю, а подразделения Samsung C&T Corp., Samsung Heavy Industries Co. и Samsung E&A Co., по сообщению издания, добровольно работают шесть дней в неделю с начала года.

В апреле 2023 г. Samsung Electronics отчиталась о снижении квартальной операционной прибыли в I квартале прошлого года на 95,7% г/г. Объем продаж тогда сократился на 19% по сравнению с аналогичным периодом 2022 г.

Операционная прибыль компании в I квартале 2024 г. выросла более чем в 10 раз и составила $4,9 млрд. Отмечалось, что за аналогичный период 2023 г. показатель составил $474 млн. В январе 2024 г. Samsung представила новую модель телефона Galaxy – S24. Телефон оснащен функциями на основе искусственного интеллекта.

15 апреля администрация президента США Джо Байдена согласилась выделить до $6,4 млрд прямого финансирования компании Samsung для развития производства чипов в Техасе. В рамках соглашения с правительством США Samsung инвестирует $40 млрд, что приведет к созданию более 20 000 рабочих мест. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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