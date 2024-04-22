Мантуров: Россия может создать промышленный кластер в Саудовской Аравии

11 октября 2023 г. вице-премьер России Александр Новак на заседании совместной Межправительственной российско-саудовской комиссии заявлял, что в период с января по июль 2023 г. товарооборот между РФ и Саудовской Аравией вырос почти на 20%. Он также отметил, что Москва заинтересована в увеличении поставок сельхозпродукции и реализации проектов в нескольких сферах, включая энергетику и инвестиции.