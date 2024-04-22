Мантуров: Россия может создать промышленный кластер в Саудовской Аравии
Россия прорабатывает варианты создания промышленного кластера на территории Саудовской Аравии, сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров.
«Сегодня все больше внимания российский бизнес обращает на регион Ближнего Востока. Одним из перспективных направлений является Саудовская Аравия. Прорабатываются варианты создания там российского промышленного кластера», – заявил он (цитата по ТАСС).
11 октября 2023 г. вице-премьер России Александр Новак на заседании совместной Межправительственной российско-саудовской комиссии заявлял, что в период с января по июль 2023 г. товарооборот между РФ и Саудовской Аравией вырос почти на 20%. Он также отметил, что Москва заинтересована в увеличении поставок сельхозпродукции и реализации проектов в нескольких сферах, включая энергетику и инвестиции.
В феврале прошлого года министр иностранных дел Сергей Лавров сообщал, что Россия намерена ввести безвизовый режим с 11 странами, в числе которых Саудовская Аравия. Затем в сентябре министр экономического развития Максим Решетников рассказал, что РФ предложила Саудовской Аравии отменить туристические визы.