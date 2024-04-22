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Мантуров: Россия может создать промышленный кластер в Саудовской Аравии

Ведомости

Россия прорабатывает варианты создания промышленного кластера на территории Саудовской Аравии, сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров.

«Сегодня все больше внимания российский бизнес обращает на регион Ближнего Востока. Одним из перспективных направлений является Саудовская Аравия. Прорабатываются варианты создания там российского промышленного кластера», – заявил он (цитата по ТАСС).

11 октября 2023 г. вице-премьер России Александр Новак на заседании совместной Межправительственной российско-саудовской комиссии заявлял, что в период с января по июль 2023 г. товарооборот между РФ и Саудовской Аравией вырос почти на 20%. Он также отметил, что Москва заинтересована в увеличении поставок сельхозпродукции и реализации проектов в нескольких сферах, включая энергетику и инвестиции.

В феврале прошлого года министр иностранных дел Сергей Лавров сообщал, что Россия намерена ввести безвизовый режим с 11 странами, в числе которых Саудовская Аравия. Затем в сентябре министр экономического развития Максим Решетников рассказал, что РФ предложила Саудовской Аравии отменить туристические визы.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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