Россия в 2023 году экспортировала рекордный объем животноводческой продукции

В феврале Россельхознадзор со ссылкой на данные ФГИС «Аргус» сообщил, что основным импортером мяса птицы и говядины из России по итогам 2023 г. стал Китай, куда было отправлено 132 900 т и 21 500 т соответственно. Иран закупил у России 10 300 т баранины. Вьетнам и Белоруссия стали самыми крупными импортерами свинины с объемами в 85 100 т и 78 800 т соответственно. Казахстан приобрел наибольшее количество готовой мясной продукции – 48 900 т.