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Россия в 2023 году экспортировала рекордный объем животноводческой продукции

Ведомости

В 2023 г. из РФ было экспортировано более 1 млн т продукции животноводства, что стало рекордным объемом. Об этом сообщил глава Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин, пишет ТАСС.

«В прошлом году Россия поставила рекордный объем животноводческой продукции. В общей сложности объем экспорта продукции животноводства, включая живых животных и непищевой продукции, превысил 1 млн т на $2 млрд», – сказал Юшин.

Он отметил, что в I квартале этого года наблюдается рост 3-8% по экспорту разных видов мяса в страны дальнего зарубежья.

«Я думаю, что наша задача, по крайней мере, увеличить объем поставок на 10%», – добавил эксперт.

24 января глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев заявил, что по итогам прошлого года выручка от поставок сельхозпродукции на внешние рынки впервые превысила $45 млрд, в 2022 г. объем экспорта продукции АПК составил $41,7 млрд. Также он сообщил, что животноводы в прошлом году нарастили производство молока на 500 000 т и мяса на 300 000 т.

В феврале Россельхознадзор со ссылкой на данные ФГИС «Аргус» сообщил, что основным импортером мяса птицы и говядины из России по итогам 2023 г. стал Китай, куда было отправлено 132 900 т и 21 500 т соответственно. Иран закупил у России 10 300 т баранины. Вьетнам и Белоруссия стали самыми крупными импортерами свинины с объемами в 85 100 т и 78 800 т соответственно. Казахстан приобрел наибольшее количество готовой мясной продукции – 48 900 т.

В целом в прошлом году 16 стран открыли свои рынки для импорта из России 47 видов животноводческой продукции. Рост поставок обусловлен интересом стран ЕАЭС и СНГ (Белоруссия, Казахстан, Армения, Киргизия, Азербайджан), Азии (Китай, Вьетнам, Монголия), Ближнего Востока (Саудовская Аравия, ОАЭ) и Африки (Бенин, Кот д'Ивуар), поясняли в Россельхознадзоре.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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