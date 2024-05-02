Россия в 2023 году экспортировала рекордный объем животноводческой продукции
В 2023 г. из РФ было экспортировано более 1 млн т продукции животноводства, что стало рекордным объемом. Об этом сообщил глава Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин, пишет ТАСС.
«В прошлом году Россия поставила рекордный объем животноводческой продукции. В общей сложности объем экспорта продукции животноводства, включая живых животных и непищевой продукции, превысил 1 млн т на $2 млрд», – сказал Юшин.
Он отметил, что в I квартале этого года наблюдается рост 3-8% по экспорту разных видов мяса в страны дальнего зарубежья.
«Я думаю, что наша задача, по крайней мере, увеличить объем поставок на 10%», – добавил эксперт.
24 января глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев заявил, что по итогам прошлого года выручка от поставок сельхозпродукции на внешние рынки впервые превысила $45 млрд, в 2022 г. объем экспорта продукции АПК составил $41,7 млрд. Также он сообщил, что животноводы в прошлом году нарастили производство молока на 500 000 т и мяса на 300 000 т.
В феврале Россельхознадзор со ссылкой на данные ФГИС «Аргус» сообщил, что основным импортером мяса птицы и говядины из России по итогам 2023 г. стал Китай, куда было отправлено 132 900 т и 21 500 т соответственно. Иран закупил у России 10 300 т баранины. Вьетнам и Белоруссия стали самыми крупными импортерами свинины с объемами в 85 100 т и 78 800 т соответственно. Казахстан приобрел наибольшее количество готовой мясной продукции – 48 900 т.
В целом в прошлом году 16 стран открыли свои рынки для импорта из России 47 видов животноводческой продукции. Рост поставок обусловлен интересом стран ЕАЭС и СНГ (Белоруссия, Казахстан, Армения, Киргизия, Азербайджан), Азии (Китай, Вьетнам, Монголия), Ближнего Востока (Саудовская Аравия, ОАЭ) и Африки (Бенин, Кот д'Ивуар), поясняли в Россельхознадзоре.