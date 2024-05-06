«Аэрофлот» в I квартале сократил чистый убыток по РСБУ почти в пять раз

12 апреля «Аэрофлот» сообщил, что перевозки пассажиров авиакомпании в I квартале 2024 г. выросли на 32% в годовом выражении до 6,4 млн человек. Из них 4,34 млн (+29%) пришлось на внутренние направления и 2,06 млн (+40%) – на международные. Занятость кресел на рейсах авиакомпании за минувшие три месяца составила 87% – на 2,5 п. п. больше, чем за тот же период годом ранее.