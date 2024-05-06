«Аэрофлот» в I квартале сократил чистый убыток по РСБУ почти в пять раз
По итогам первых трех месяцев 2023 г. чистый убыток компании составлял 33,7 млрд руб.
Выручка «Аэрофлота» в январе – марте составила 145,084 млрд руб., себестоимость продаж – 143,622 млрд руб. Таким образом, валовая прибыль компании за отчетный период составила 1,462 млрд руб.
В компании заявили, что рост выручки, опережающий темпы роста затрат, был вызван повышением эффективности эксплуатации парка. «Аэрофлот» в начале текущего года продемонстрировал исторически максимальную для I квартала выручку и минимальный за пять лет чистый убыток.
12 апреля «Аэрофлот» сообщил, что перевозки пассажиров авиакомпании в I квартале 2024 г. выросли на 32% в годовом выражении до 6,4 млн человек. Из них 4,34 млн (+29%) пришлось на внутренние направления и 2,06 млн (+40%) – на международные. Занятость кресел на рейсах авиакомпании за минувшие три месяца составила 87% – на 2,5 п. п. больше, чем за тот же период годом ранее.