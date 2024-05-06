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«Аэрофлот» в I квартале сократил чистый убыток по РСБУ почти в пять раз

Ведомости

«Аэрофлот» в I квартале 2024 г. сократил чистый убыток по РСБУ в 4,9 раза до 6,9 млрд руб., следует из отчетности компании.

По итогам первых трех месяцев 2023 г. чистый убыток компании составлял 33,7 млрд руб.

Выручка «Аэрофлота» в январе – марте составила 145,084 млрд руб., себестоимость продаж – 143,622 млрд руб. Таким образом, валовая прибыль компании за отчетный период составила 1,462 млрд руб.

В компании заявили, что рост выручки, опережающий темпы роста затрат, был вызван повышением эффективности эксплуатации парка. «Аэрофлот» в начале текущего года продемонстрировал исторически максимальную для I квартала выручку и минимальный за пять лет чистый убыток.

12 апреля «Аэрофлот» сообщил, что перевозки пассажиров авиакомпании в I квартале 2024 г. выросли на 32% в годовом выражении до 6,4 млн человек. Из них 4,34 млн (+29%) пришлось на внутренние направления и 2,06 млн (+40%) – на международные. Занятость кресел на рейсах авиакомпании за минувшие три месяца составила 87% – на 2,5 п. п. больше, чем за тот же период годом ранее.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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