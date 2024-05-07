ФАС нашла нарушения в рекламе «Нижфарма»Претензии связаны с упоминанием о первых признаках остеоартрита
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России признала фармацевтическую компанию «Нижфарм» нарушившей закон о рекламе. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
В ФАС поступила жалоба на рекламу препарата «артра» в эфире телеканала «Домашний». В ней утверждалось, что лекарство может уменьшить количество обострений боли в суставах, а также восстановить их. Кроме того, в рекламе сообщалось, что дискомфорт в суставах может свидетельствовать о первых признаках остеоартрита.
Согласно закону, реклама лекарств не должна гарантировать положительный результат, а также его безопасность, эффективность и отсутствие побочных эффектов. Также в сообщении не может быть утверждения или предположения о наличии у потребителей каких-либо заболеваний, напомнили в ФАС.
В ведомстве пообещали привлечь компанию к административной ответственности. Согласно ч. 5 ст. 14.3 КоАП РФ, нарушение требований к рекламе лекарственных препаратов может грозить компании штрафом от 200 000 до 500 000 руб.
В начале мая ФАС признала ненадлежащей рекламу сервиса «Напоправку». По данным ведомства, компания нарушила правила размещения рекламы медицинских услуг и требования к маркировке. Сервису выдано предписание о прекращении нарушения закона о рекламе, в противном случае ему грозит штраф.
«Нижфарм» – российский производитель фармацевтических препаратов. В группу входят два производства в Нижнем Новгороде и Обнинске. До ноября 2023 г. «Нижфарм» принадлежал международной группе фармацевтических компаний Stada. Новым владельцем российской компании стала люксембургская Nidda Lynx S.A R.L, следует из данных СПАРК. При этом Stada также осталась в структуре Nidda, писал «Фармвестник» со ссылкой на внутреннее письмо компании.