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ФАС нашла нарушения в рекламе «Нижфарма»

Претензии связаны с упоминанием о первых признаках остеоартрита
Анастасия Швецова
Михаил Безносов / РИА Новости

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России признала фармацевтическую компанию «Нижфарм» нарушившей закон о рекламе. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В ФАС поступила жалоба на рекламу препарата «артра» в эфире телеканала «Домашний». В ней утверждалось, что лекарство может уменьшить количество обострений боли в суставах, а также восстановить их. Кроме того, в рекламе сообщалось, что дискомфорт в суставах может свидетельствовать о первых признаках остеоартрита.

Согласно закону, реклама лекарств не должна гарантировать положительный результат, а также его безопасность, эффективность и отсутствие побочных эффектов. Также в сообщении не может быть утверждения или предположения о наличии у потребителей каких-либо заболеваний, напомнили в ФАС.

В ведомстве пообещали привлечь компанию к административной ответственности. Согласно ч. 5 ст. 14.3 КоАП РФ, нарушение требований к рекламе лекарственных препаратов может грозить компании штрафом от 200 000 до 500 000 руб.

В начале мая ФАС признала ненадлежащей рекламу сервиса «Напоправку». По данным ведомства, компания нарушила правила размещения рекламы медицинских услуг и требования к маркировке. Сервису выдано предписание о прекращении нарушения закона о рекламе, в противном случае ему грозит штраф.

«Нижфарм» – российский производитель фармацевтических препаратов. В группу входят два производства в Нижнем Новгороде и Обнинске. До ноября 2023 г. «Нижфарм» принадлежал международной группе фармацевтических компаний Stada. Новым владельцем российской компании стала люксембургская Nidda Lynx S.A R.L, следует из данных СПАРК. При этом Stada также осталась в структуре Nidda, писал «Фармвестник» со ссылкой на внутреннее письмо компании.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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