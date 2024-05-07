ФАС нашла нарушения в рекламе «Нижфарма»

В ФАС поступила жалоба на рекламу препарата «артра» в эфире телеканала «Домашний». В ней утверждалось, что лекарство может уменьшить количество обострений боли в суставах, а также восстановить их. Кроме того, в рекламе сообщалось, что дискомфорт в суставах может свидетельствовать о первых признаках остеоартрита.