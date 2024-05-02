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ФАС признала ненадлежащей рекламу сервиса «Напоправку»

Ведомости

Федеральная антимонопольная службы (ФАС) России признала рекламу сервиса по поиску врачей «Напоправку» нарушающей законодательство. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

ФАС утверждает, что компания нарушила правила размещения рекламы медицинских услуг и требования к маркировке. Сервису выдано предписание о прекращении нарушения закона о рекламе, в противном случае компании грозит штраф.

Ведомство обратило внимание на рекламу «Напоправку» после обращения гражданина. Как рассказали в ФАС, сообщение о медицинских услугах распространялось без специальной пометки «реклама». Также в нем не было предупреждения о наличии противопоказаний и необходимости консультации со специалистом.

В сентябре 2023 г. ФАС оштрафовала компанию «Эвалар» на 350 000 руб. за нарушение рекламного законодательства. По данным ведомства, рекламодатель гарантировал положительное действие препарата и эффективное избавление от боли при лечении суставов, что не допускается законом. Также в рекламе утверждалось, что препарат безвреден для желудка и эффективен благодаря натуральному составу.

В январе 2023 г. ФАС оштрафовала «Эвалар» за рекламу лекарства «Гинкоум» на 300 000 руб. В рекламе препарата компания также гарантировала положительное действие, безопасность, эффективность и отсутствие побочных действий.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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