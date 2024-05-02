ФАС признала ненадлежащей рекламу сервиса «Напоправку»
Федеральная антимонопольная службы (ФАС) России признала рекламу сервиса по поиску врачей «Напоправку» нарушающей законодательство. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
ФАС утверждает, что компания нарушила правила размещения рекламы медицинских услуг и требования к маркировке. Сервису выдано предписание о прекращении нарушения закона о рекламе, в противном случае компании грозит штраф.
Ведомство обратило внимание на рекламу «Напоправку» после обращения гражданина. Как рассказали в ФАС, сообщение о медицинских услугах распространялось без специальной пометки «реклама». Также в нем не было предупреждения о наличии противопоказаний и необходимости консультации со специалистом.
В сентябре 2023 г. ФАС оштрафовала компанию «Эвалар» на 350 000 руб. за нарушение рекламного законодательства. По данным ведомства, рекламодатель гарантировал положительное действие препарата и эффективное избавление от боли при лечении суставов, что не допускается законом. Также в рекламе утверждалось, что препарат безвреден для желудка и эффективен благодаря натуральному составу.
В январе 2023 г. ФАС оштрафовала «Эвалар» за рекламу лекарства «Гинкоум» на 300 000 руб. В рекламе препарата компания также гарантировала положительное действие, безопасность, эффективность и отсутствие побочных действий.