ФАС признала ненадлежащей рекламу сервиса «Напоправку»

В сентябре 2023 г. ФАС оштрафовала компанию «Эвалар» на 350 000 руб. за нарушение рекламного законодательства. По данным ведомства, рекламодатель гарантировал положительное действие препарата и эффективное избавление от боли при лечении суставов, что не допускается законом. Также в рекламе утверждалось, что препарат безвреден для желудка и эффективен благодаря натуральному составу.