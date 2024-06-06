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Новак дал оценку роста спроса на нефть в мире до 2030 года

Ведомости

Мировой спрос на нефть к 2030 г. может вырасти с текущих 102,2 млн до 110-115 млн барр./сутки. Такую оценку дал вице-премьер РФ Александр Новак, выступая на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2024).

«Идет рост спроса на нефть в мире. В прошлом году мы вышли на уровень выше допандемийного уровня 2019 г. <…> В перспективе на период до 2030 г. сегодняшние 102 [млн барр./сутки] могут превратиться в 110-115 млн барр./сутки», – сказал вице-премьер.

В числе причин увеличения спроса он назвал развитие нефтегазохимии и рост количества авиаперелетов.

Новак отметил, что в связи с этим нефтяная отрасль нуждается в инвестициях. Для этого, по его словам, нужно смотреть «на горизонт 5-10 лет вперед». Все решения ОПЕК+ принимаются с учетом обеспечения предсказуемости рынка, подчеркнул чиновник.

В свою очередь генеральный секретарь ОПЕК Хайсам аль-Гайс сообщил, что организация прогнозируют рост спроса на нефть в мире в 2024 г. на 2,2 млн барр./сутки.

В 2023 г., по данным ОПЕК, мировой спрос на нефть увеличился на 2,6 млн барр./сутки до 102,2 млн барр./сутки.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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