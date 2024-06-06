Новак дал оценку роста спроса на нефть в мире до 2030 года

«Идет рост спроса на нефть в мире. В прошлом году мы вышли на уровень выше допандемийного уровня 2019 г. <…> В перспективе на период до 2030 г. сегодняшние 102 [млн барр./сутки] могут превратиться в 110-115 млн барр./сутки», – сказал вице-премьер.