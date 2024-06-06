Новак дал оценку роста спроса на нефть в мире до 2030 года
Мировой спрос на нефть к 2030 г. может вырасти с текущих 102,2 млн до 110-115 млн барр./сутки. Такую оценку дал вице-премьер РФ Александр Новак, выступая на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2024).
«Идет рост спроса на нефть в мире. В прошлом году мы вышли на уровень выше допандемийного уровня 2019 г. <…> В перспективе на период до 2030 г. сегодняшние 102 [млн барр./сутки] могут превратиться в 110-115 млн барр./сутки», – сказал вице-премьер.
В числе причин увеличения спроса он назвал развитие нефтегазохимии и рост количества авиаперелетов.
Новак отметил, что в связи с этим нефтяная отрасль нуждается в инвестициях. Для этого, по его словам, нужно смотреть «на горизонт 5-10 лет вперед». Все решения ОПЕК+ принимаются с учетом обеспечения предсказуемости рынка, подчеркнул чиновник.
В свою очередь генеральный секретарь ОПЕК Хайсам аль-Гайс сообщил, что организация прогнозируют рост спроса на нефть в мире в 2024 г. на 2,2 млн барр./сутки.
В 2023 г., по данным ОПЕК, мировой спрос на нефть увеличился на 2,6 млн барр./сутки до 102,2 млн барр./сутки.