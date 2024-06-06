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Саудовская Аравия намерена резко увеличить добычу нефти в 2026-2028 годах

Ведомости

Саудовская Аравия планирует существенно увеличить добычу нефти в 2026-2027 гг., а в 2028 г. нарастить производство до 12,3 млн барр./сутки. Об этом заявил в ходе выступления на Петербургском международным экономическом форуме (ПМЭФ-2024) министр энергетики страны Абдель Азиз бен Салман.

«У нас есть планы увеличить производство. Постепенное увеличание будет в 2026 г., в 2027 г. Затем мы вернемся к уровню в 12,3 млн барр./сутки. И это произойдет в 2028 г.», – отметил он.

Министр добавил, что королевство также планирует увеличить экспорт нефти.

2 июня страны ОПЕК и не входящие в организацию государства, участвующие в соглашении о сокращении добычи нефти (ОПЕК+), согласовали квоты на добычу до конца 2025 г. Квота России сохранится на уровне 9,95 млн барр./сутки, Саудовской Аравии – 10,5 млн барр./сутки. Общий предельный уровень добычи нефти стран ОПЕК+ составляет 39,7 млн барр./сутки.

Россия, Саудовская Аравия, Ирак, ОАЭ, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман также продлили до 31 декабря 2025 г. договоренности о добровольном сокращении добычи нефти на 1,65 млн барр./сутки в дополнение к официальным квотам. Кроме того, до конца III квартала продлены договоренности о добровольном сокращении добычи нефти на 2,2 млн барр./сутки.

Добыча нефти в Саудовской Аравии, согласно договоренностям, в январе-сентябре этого года будет составлять 8,98 млн барр./сутки, а затем постепенно увеличится до 9,23 млн барр./сутки в декабре 2024 г. и 9,98 в октябре-декабре 2025 г.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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