Саудовская Аравия намерена резко увеличить добычу нефти в 2026-2028 годах
Саудовская Аравия планирует существенно увеличить добычу нефти в 2026-2027 гг., а в 2028 г. нарастить производство до 12,3 млн барр./сутки. Об этом заявил в ходе выступления на Петербургском международным экономическом форуме (ПМЭФ-2024) министр энергетики страны Абдель Азиз бен Салман.
«У нас есть планы увеличить производство. Постепенное увеличание будет в 2026 г., в 2027 г. Затем мы вернемся к уровню в 12,3 млн барр./сутки. И это произойдет в 2028 г.», – отметил он.
Министр добавил, что королевство также планирует увеличить экспорт нефти.
2 июня страны ОПЕК и не входящие в организацию государства, участвующие в соглашении о сокращении добычи нефти (ОПЕК+), согласовали квоты на добычу до конца 2025 г. Квота России сохранится на уровне 9,95 млн барр./сутки, Саудовской Аравии – 10,5 млн барр./сутки. Общий предельный уровень добычи нефти стран ОПЕК+ составляет 39,7 млн барр./сутки.
Россия, Саудовская Аравия, Ирак, ОАЭ, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман также продлили до 31 декабря 2025 г. договоренности о добровольном сокращении добычи нефти на 1,65 млн барр./сутки в дополнение к официальным квотам. Кроме того, до конца III квартала продлены договоренности о добровольном сокращении добычи нефти на 2,2 млн барр./сутки.
Добыча нефти в Саудовской Аравии, согласно договоренностям, в январе-сентябре этого года будет составлять 8,98 млн барр./сутки, а затем постепенно увеличится до 9,23 млн барр./сутки в декабре 2024 г. и 9,98 в октябре-декабре 2025 г.