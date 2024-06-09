Tesla не выпустит обновленную версию электромобиля Model Y в этом году

Tesla не выпустит обновленную версию электромобиля Model Y в этом годуОб этом объявил основатель компании Илон Маск
Обновленная версия Tesla Model Y не будет представлена в этом году, сообщил генеральный директор концерна Илон Маск.
Маск добавил, что Tesla постоянно совершенствует свои автомобили, «так что даже автомобиль, который выпущен на 6 месяцев позже, будет немного лучше».
Tesla представила обновленный кроссовер Model Y в сентябре 2023 г. Электромобиль оборудовали новыми 19-дюймовыми колесными дисками, особой подсветкой салона и новой приборной панелью. Новая версия также может набирать скорость до 100 км/ч за 5,9 с.
29 мая Bloomberg писал, что трудности, которое испытывает Tesla, ставят под угрозу другие компании американского миллиардера. По данным агентства, акции Tesla падают, а количество увольнений растет, подорван моральный дух сотрудников, а продажи «вялые». Приводятся также слова некоторых инвесторов о том, что компанией управляет «рассеянный лидер».
1 мая Reuters писало, что Маск уволил почти всю команду по развитию зарядной сети Supercharger, оставив производителей и поставщиков концерна «в неведении». До этого, 15 апреля, издание Electrek сообщило о планах Tesla уволить более 10% сотрудников по всему миру.