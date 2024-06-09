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Tesla не выпустит обновленную версию электромобиля Model Y в этом году

Об этом объявил основатель компании Илон Маск
Ведомости

Обновленная версия Tesla Model Y не будет представлена в этом году, сообщил генеральный директор концерна Илон Маск.

«В этом году обновленная версия Model Y не выйдет», – написал он в X.

Маск добавил, что Tesla постоянно совершенствует свои автомобили, «так что даже автомобиль, который выпущен на 6 месяцев позже, будет немного лучше».

Tesla представила обновленный кроссовер Model Y в сентябре 2023 г. Электромобиль оборудовали новыми 19-дюймовыми колесными дисками, особой подсветкой салона и новой приборной панелью. Новая версия также может набирать скорость до 100 км/ч за 5,9 с.

29 мая Bloomberg писал, что трудности, которое испытывает Tesla, ставят под угрозу другие компании американского миллиардера. По данным агентства, акции Tesla падают, а количество увольнений растет, подорван моральный дух сотрудников, а продажи «вялые». Приводятся также слова некоторых инвесторов о том, что компанией управляет «рассеянный лидер».

1 мая Reuters писало, что Маск уволил почти всю команду по развитию зарядной сети Supercharger, оставив производителей и поставщиков концерна «в неведении». До этого, 15 апреля, издание Electrek сообщило о планах Tesla уволить более 10% сотрудников по всему миру. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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