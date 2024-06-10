РБК: замглавы РЖД Алексей Шило перейдет в Минтранс
В Минтрансе Шило будет курировать вопросы железнодорожного транспорта, говорится в материале. На этой должности сейчас находится Валентин Иванов, которого повысят до первого замминистра. В свою очередь нынешний первый замминистра Андрей Костюк покинет Минтранс.
4 июня недавно назначенный на должность министра транспорта Роман Старовойт сообщил, что в ведомстве не планируются значительные ротации. При этом он допустил «некоторую донастройку», но уточнил, что «практически все сотрудники, в том числе руководящий состав Минтранса, мне знакомы».
«С кем-то мы прежде работали, кто-то был мой подчиненный, где-то мы пересекались. Поэтому здесь каких-то серьезных изменений не будет», – говорил он в кулуарах Совета Федерации.
С февраля 2015 г. Алексей Шило в РЖД занимал должность начальника департамента управления бизнес-блоком «Железнодорожные перевозки и инфраструктура». С февраля 2017 г. – генеральный директор Центра фирменного транспортного обслуживания – филиала РЖД. Трудовую деятельность на железнодорожном транспорте начал в 2000 г. с должности дежурного станционного поста централизации станции Курья Свердловской железной дороги.