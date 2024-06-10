РБК: замглавы РЖД Алексей Шило перейдет в Минтранс

4 июня недавно назначенный на должность министра транспорта Роман Старовойт сообщил, что в ведомстве не планируются значительные ротации. При этом он допустил «некоторую донастройку», но уточнил, что «практически все сотрудники, в том числе руководящий состав Минтранса, мне знакомы».