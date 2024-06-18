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Роспатент зарегистрировал товарный знак Jägermeister

Ведомости

Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) зарегистрировала товарный знак производителя ликеров Jägermeister. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на базу ведомства.

«Статус: действует. Последнее изменение статуса: 11 июня 2024 г.», – следует из базы Роспатента. Заявку на регистрацию товарного знака производитель подал в ноябре 2023 г.

В ноябре 2022 г. немецкий производитель ликеров Jägermeister официально приостановил поставки продукции в Россию. Об этом сообщил вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России Сергей Миронов. Вместе с этим поставщики повысили цены на оставшуюся продукцию. Кроме того, еще в сентябре Минпромторг включил ликер в список разрешенных товаров для параллельного импорта.

Спустя несколько дней после заявления Jägermeister калужский завод «Кристалл» начал поставлять в розничные сети отечественные биттеры Alter Heiler и Konig Heiler. В «Кристалле» уточнили, что разработку собственной рецептуры завод начал еще в 2019 г. В пресс-службе также отметили, что ликер российского производства может сместить лидера сегмента – продукцию Jägermeister.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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