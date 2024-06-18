Роспатент зарегистрировал товарный знак Jägermeister

В ноябре 2022 г. немецкий производитель ликеров Jägermeister официально приостановил поставки продукции в Россию. Об этом сообщил вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России Сергей Миронов. Вместе с этим поставщики повысили цены на оставшуюся продукцию. Кроме того, еще в сентябре Минпромторг включил ликер в список разрешенных товаров для параллельного импорта.