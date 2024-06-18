Роспатент зарегистрировал товарный знак Jägermeister
Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) зарегистрировала товарный знак производителя ликеров Jägermeister. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на базу ведомства.
«Статус: действует. Последнее изменение статуса: 11 июня 2024 г.», – следует из базы Роспатента. Заявку на регистрацию товарного знака производитель подал в ноябре 2023 г.
В ноябре 2022 г. немецкий производитель ликеров Jägermeister официально приостановил поставки продукции в Россию. Об этом сообщил вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России Сергей Миронов. Вместе с этим поставщики повысили цены на оставшуюся продукцию. Кроме того, еще в сентябре Минпромторг включил ликер в список разрешенных товаров для параллельного импорта.
Спустя несколько дней после заявления Jägermeister калужский завод «Кристалл» начал поставлять в розничные сети отечественные биттеры Alter Heiler и Konig Heiler. В «Кристалле» уточнили, что разработку собственной рецептуры завод начал еще в 2019 г. В пресс-службе также отметили, что ликер российского производства может сместить лидера сегмента – продукцию Jägermeister.