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Страховые компании внедрили оплату с использованием BNPL-сервисов

Ведомости

Страховые компании начали предлагать клиентам возможность оплачивать свои продукты с помощью сторонних BNPL-сервисов (buy now, pay later ‒ купи сейчас, плати потом), то есть по частям. Эксперты прогнозируют существенный рост рынка таких услуг, пишет «Коммерсантъ».

Оплатить таким образом страховку можно в «Бестиншур» (входит в группу BestDoctor), полисы ОСАГО у группы «Ренессанс страхование», а также продукты ипотечного страхования и медицинских сервисных продуктов. «Росгосстрах» и ВСК тоже планируют в будущем предложить эту возможность клиентам.

При этом в Банке России отмечают, что пока рынок BNPL-сервисов не регулируется централизованно, а каждая компания определяет условия индивидуально, «что может повлечь определенные риски для потребителя».

В начале апреля «Ведомости» писали, что BNPL-механика стала доступна на рынке благотворительности – «Тинькофф» запустил сервис DNPL (donate now, pay later ‒ жертвуй сейчас, плати потом) для перевода пожертвований частями. Он создан на базе сервиса «Долями» и получил название «Благо Долями». Механизм следующий: благотворитель вносит сначала четверть от суммы пожертвования, а остаток ‒ в течение полутора месяцев. При этом сам фонд получает всю сумму сразу.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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