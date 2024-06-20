Страховые компании внедрили оплату с использованием BNPL-сервисов
Страховые компании начали предлагать клиентам возможность оплачивать свои продукты с помощью сторонних BNPL-сервисов (buy now, pay later ‒ купи сейчас, плати потом), то есть по частям. Эксперты прогнозируют существенный рост рынка таких услуг, пишет «Коммерсантъ».
Оплатить таким образом страховку можно в «Бестиншур» (входит в группу BestDoctor), полисы ОСАГО у группы «Ренессанс страхование», а также продукты ипотечного страхования и медицинских сервисных продуктов. «Росгосстрах» и ВСК тоже планируют в будущем предложить эту возможность клиентам.
При этом в Банке России отмечают, что пока рынок BNPL-сервисов не регулируется централизованно, а каждая компания определяет условия индивидуально, «что может повлечь определенные риски для потребителя».
В начале апреля «Ведомости» писали, что BNPL-механика стала доступна на рынке благотворительности – «Тинькофф» запустил сервис DNPL (donate now, pay later ‒ жертвуй сейчас, плати потом) для перевода пожертвований частями. Он создан на базе сервиса «Долями» и получил название «Благо Долями». Механизм следующий: благотворитель вносит сначала четверть от суммы пожертвования, а остаток ‒ в течение полутора месяцев. При этом сам фонд получает всю сумму сразу.