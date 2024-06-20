Страховые компании внедрили оплату с использованием BNPL-сервисов

В начале апреля «Ведомости» писали, что BNPL-механика стала доступна на рынке благотворительности – «Тинькофф» запустил сервис DNPL (donate now, pay later ‒ жертвуй сейчас, плати потом) для перевода пожертвований частями. Он создан на базе сервиса «Долями» и получил название «Благо Долями». Механизм следующий: благотворитель вносит сначала четверть от суммы пожертвования, а остаток ‒ в течение полутора месяцев. При этом сам фонд получает всю сумму сразу.