FT: в X провели кадровые перестановки в руководстве из-за давления Маска
Генеральный директор X Линда Яккарино провела кадровые перестановки в руководстве платформы из-за требований со стороны владельца компании Илона Маска увеличить продажи и сократить расходы. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники.
В июне Яккарино уволила главу отдела бизнес-операций Джо Бенарроха. По данным собеседников издания, он не справился с внедрением политики платформы в отношении контента для взрослых, не сообщив клиентам об изменениях до того, как они стали достоянием общественности. Обязанности Бенарроха временно возьмет на себя глава отдела по связям с государственными органами Ник Пиклз.
В мае прошлого года Яккарино ушла с должности директора по продажам медиакорпорации NBC Universal, которую занимала с 2020 г. В самой компании она работала с 2011 г.
«Перестановки происходят на фоне растущей напряженности между Маском и Яккарино, вызванной ее борьбой за финансовое благополучие X через год после того, как Маск переманил ее из NBCUniversal», – говорится в сообщении.
Сотрудник компании сообщил, что гендиректор все больше нервничает, поскольку Маск оказывает на нее давление. Другой источник уточнил, что недавние увольнения связаны с регулярными проверками эффективности работы сотрудников X.
3 июня соцсеть X официально разрешила публикацию контента для взрослых. Уточняется, что дети младше 18 лет отмеченный контент просмотреть не смогут. Изображения и видео упомянутого характера будут сопровождаться предупреждением о содержании (для этого автор контента должен внести изменения в настройки). Запрещается публиковать контент для взрослых на фотографиях профиля или баннерах.
Роскомнадзор заблокировал Twitter в начале марта 2022 г. по решению Генпрокуратуры от 24 февраля 2022 г. Блокировка осуществлялась на основании ст. 15.3 закона «Об информационных технологиях и защите информации».