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FT: в X провели кадровые перестановки в руководстве из-за давления Маска

Ведомости

Генеральный директор X Линда Яккарино провела кадровые перестановки в руководстве платформы из-за требований со стороны владельца компании Илона Маска увеличить продажи и сократить расходы. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники.

В июне Яккарино уволила главу отдела бизнес-операций Джо Бенарроха. По данным собеседников издания, он не справился с внедрением политики платформы в отношении контента для взрослых, не сообщив клиентам об изменениях до того, как они стали достоянием общественности. Обязанности Бенарроха временно возьмет на себя глава отдела по связям с государственными органами Ник Пиклз.

В мае прошлого года Яккарино ушла с должности директора по продажам медиакорпорации NBC Universal, которую занимала с 2020 г. В самой компании она работала с 2011 г.

«Перестановки происходят на фоне растущей напряженности между Маском и Яккарино, вызванной ее борьбой за финансовое благополучие X через год после того, как Маск переманил ее из NBCUniversal», – говорится в сообщении.

Сотрудник компании сообщил, что гендиректор все больше нервничает, поскольку Маск оказывает на нее давление. Другой источник уточнил, что недавние увольнения связаны с регулярными проверками эффективности работы сотрудников X.

3 июня соцсеть X официально разрешила публикацию контента для взрослых. Уточняется, что дети младше 18 лет отмеченный контент просмотреть не смогут. Изображения и видео упомянутого характера будут сопровождаться предупреждением о содержании (для этого автор контента должен внести изменения в настройки). Запрещается публиковать контент для взрослых на фотографиях профиля или баннерах.

Роскомнадзор заблокировал Twitter в начале марта 2022 г. по решению Генпрокуратуры от 24 февраля 2022 г. Блокировка осуществлялась на основании ст. 15.3 закона «Об информационных технологиях и защите информации».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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