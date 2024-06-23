FT: в X провели кадровые перестановки в руководстве из-за давления Маска

В июне Яккарино уволила главу отдела бизнес-операций Джо Бенарроха. По данным собеседников издания, он не справился с внедрением политики платформы в отношении контента для взрослых, не сообщив клиентам об изменениях до того, как они стали достоянием общественности. Обязанности Бенарроха временно возьмет на себя глава отдела по связям с государственными органами Ник Пиклз.